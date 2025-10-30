  • 30 Ottobre 2025 -
  • 30 Ottobre 2025 -
Modica

Navette gratuite per Ognissanti e Commemorazione dei Defunti: servizio speciale l’1 e 2 novembre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione comunale, in accordo con SAIS Autolinee e con il coordinamento della Polizia Locale, ha predisposto una rimodulazione temporanea del servizio di trasporto urbano per i giorni 1 e 2 novembre. L’assessore alla Mobilità urbana Antonio Drago ha annunciato l’attivazione di un servizio speciale di navette gratuite per agevolare i cittadini negli spostamenti verso il Cimitero comunale. “In accordo con SAIS Autolinee e attraverso il lavoro di coordinamento della Polizia Locale – ha dichiarato l’assessore – abbiamo provveduto a una rimodulazione temporanea del servizio di trasporto urbano per i giorni 1 e 2 novembre. Le navette saranno completamente gratuite per l’utenza”. Saranno attive quattro linee dedicate, che collegheranno le principali aree cittadine con il cimitero:

  1. Zona 167 – Sacro Cuore – Cimitero
  2. Piazza del Gesù – S. Teresa – Cimitero
  3. Piazza Rizzone – Piazzale Falcone e Borsellino – Cimitero
  4. Frigintini – Piazzale Falcone e Borsellino – Cimitero

ll Comune invita i cittadini a usufruire del servizio gratuito, pensato per facilitare la mobilità e ridurre il traffico nelle aree adiacenti al cimitero durante le giornate di maggiore affluenza.

(Il programma completo delle corse è disponibile sul sito del Comune e presso le fermate principali del servizio urbano.)

581460
© Riproduzione riservata

