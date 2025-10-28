Cava dei Modicani: prosegue l’intervento di messa in sicurezza e bonifica

Ragusa, 28 ottobre 2025 – L’assessore all’Ambiente Mario D’Asta fornisce dei chiarimenti in merito alla sicurezza di Cava dei Modicani e al relativo iter:

“L’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale mantenere un dialogo costante con i cittadini e con il Consiglio su un tema tanto rilevante quanto la discarica di Cava dei Modicani. Negli ultimi anni sono stati compiuti passi concreti, con una pianificazione articolata per affrontare definitivamente le criticità del sito.

Il percorso avviato ha riguardato innanzitutto l’affidamento dei servizi di progettazione per la copertura provvisoria e messa in sicurezza della discarica, intervento propedeutico alla caratterizzazione ambientale indispensabile per conoscere in modo approfondito lo stato dei luoghi e definire gli interventi più efficaci di risanamento.

Questo progetto, presentato assieme alla SRR ATO 7 Ragusa nell’agosto 2024 per l’importo complessivo di € 7.866.552,61, ha ottenuto dal dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti il via libera al finanziamento per oltre 1,6 milioni di euro, risultato che non consente di procedere con la fase operativa.

Parallelamente, il Comune aveva già predisposto e approvato il progetto esecutivo per la copertura provvisoria e la messa in sicurezza della Vasca V1 (chiusa agli abbancamenti prima dell’anno 2000) per un valore di circa 2,7 milioni di euro. Questo intervento, per la prima volta e per merito di questa amministrazione (tante altre si sono susseguite dal 2000 ma nessuna ha mai inteso intervenire in tal senso) risponde alla necessità di ridurre gli impatti ambientali e prevenire ulteriori problemi in un’area che ha già dato molto alla città sotto il profilo della gestione dei rifiuti. In data 24 settembre 2025, la SRR ATO 7 Ragusa ha inoltrato la richiesta alla Regione di finanziare anche questa parte dei lavori.

Per quanto riguarda la Vasca V2, già dismessa, è stato già redatto un progetto esecutivo per il ripristino ambientale e l’adeguamento alla normativa vigente, in modo da garantire un recupero definitivo dell’area, dell’importo di € 3.492.675,67 in attesa di finanziamento.

Si tratta di un percorso complesso, che coinvolge più enti e richiede una scrupolosa attività tecnico-amministrativa. Nonostante ciò, il lavoro svolto consente già oggi di affermare che il processo di messa in sicurezza e bonifica è in corso.

Questa Amministrazione continuerà a mantenere il massimo impegno sul tema, con un approccio fondato su trasparenza, responsabilità e tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Ogni aggiornamento sarà tempestivamente comunicato alla città e al Consiglio Comunale, perché la riqualificazione di Cava dei Modicani rappresenta un obiettivo condiviso da tutta la comunità”.

