Rilancio amministrativo: il vertice a Modica soddisfa “Voce Libera”

MODICA, 25 Ottobre 2025 – Il gruppo consiliare “Voce Libera” si ritiene soddisfatto dal vertice di maggioranza tenutosi lunedì sera a Modica, dal quale è emerse un’esigenza di rinnovamento e un forte intento programmatico a Palazzo San Domenico. L’obiettivo dichiarato del vertice, che ha visto la partecipazione del Sindaco Maria Monisteri e di tutte le forze politiche che la sostengono – inclusi i consiglieri di “Voce Libera” (la capogruppo Margherita Cascino, il vice Michelangelo Aurnia e Giorgio Civello) – è stato quello di ridare vigore al programma e affrontare con maggiore determinazione le sfide attuali.

La riunione è stata l’occasione per aprire una nuova fase dell’amministrazione Monisteri, ritenuta necessaria per imprimere un rinnovato impulso all’azione amministrativa e politica della Giunta.

Il confronto si è concentrato su problematiche che la cittadinanza ha più volte sollevato, mettendo in luce le priorità da affrontare con urgenza: tutela e rivitalizzazione del Centro Storico (al centro della discussione è stato posto il rilancio del cuore pulsante della città, con l’intento di definire nuove strategie di valorizzazione e recupero); investimenti PNRR (è stato fatto il punto sull’andamento e sull’attuazione degli investimenti legati alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, verificando lo stato di avanzamento dei progetti in corso), la gestione dei Servizi Primari (si è affrontato il nodo della gestione di servizi essenziali per l’utenza, in particolare nei settori dell’Istruzione e dei Servizi Sociali).

“Su tutti i fronti – spiegano da “Voce Libera!” – si è palesata l’apertura a un dialogo e confronto nuovo, con l’intento di ricondividere idee, progetti e soluzioni a tutela della città e dei suoi cittadini”.

Per definire ulteriormente i dettagli di questo nuovo percorso e rendere operative le intenzioni emerse, le forze politiche si sono aggiornate per un ulteriore incontro fissato per il prossimo lunedì 3 novembre.

Salva