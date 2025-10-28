Rilancio amministrativo: il vertice a Modica soddisfa “Voce Libera”

MODICA, 25 Ottobre 2025 – Il gruppo consiliare “Voce Libera” si ritiene soddisfatto dal vertice di maggioranza tenutosi lunedì sera a Modica, dal quale è emerse un’esigenza di rinnovamento e un forte intento programmatico a Palazzo San Domenico. L’obiettivo dichiarato del vertice, che ha visto la partecipazione del Sindaco Maria Monisteri e di tutte le forze politiche che la sostengono – inclusi i consiglieri di “Voce Libera” (la capogruppo Margherita Cascino, il vice Michelangelo Aurnia e Giorgio Civello) – è stato quello di ridare vigore al programma e affrontare con maggiore determinazione le sfide attuali.
La riunione è stata l’occasione per aprire una nuova fase dell’amministrazione Monisteri, ritenuta necessaria per imprimere un rinnovato impulso all’azione amministrativa e politica della Giunta.
Il confronto si è concentrato su problematiche che la cittadinanza ha più volte sollevato, mettendo in luce le priorità da affrontare con urgenza: tutela e rivitalizzazione del Centro Storico (al centro della discussione è stato posto il rilancio del cuore pulsante della città, con l’intento di definire nuove strategie di valorizzazione e recupero); investimenti PNRR (è stato fatto il punto sull’andamento e sull’attuazione degli investimenti legati alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, verificando lo stato di avanzamento dei progetti in corso), la gestione dei Servizi Primari (si è affrontato il nodo della gestione di servizi essenziali per l’utenza, in particolare nei settori dell’Istruzione e dei Servizi Sociali).
“Su tutti i fronti – spiegano da “Voce Libera!” – si è palesata l’apertura a un dialogo e confronto nuovo, con l’intento di ricondividere idee, progetti e soluzioni a tutela della città e dei suoi cittadini”.
Per definire ulteriormente i dettagli di questo nuovo percorso e rendere operative le intenzioni emerse, le forze politiche si sono aggiornate per un ulteriore incontro fissato per il prossimo lunedì 3 novembre.
4 commenti su “Rilancio amministrativo: il vertice a Modica soddisfa “Voce Libera””
Potete elencarmi gentilmente tutte le proposte e le iniziative prodotte da questi presunti politici di Voce Libera.
Grazie
@Armando questi consiglieri sono gli stessi che auspicano l’azzeramento della giunta per fare si che vengano nominativi nuovi assessori definiti “veri politici”. Come se loro tre fossero dei politici veri. Mah! Azioni veramente ridicole
Voce libera ma dove vivi??? Non mi sembri tanto libera dato che in città regna il caos e l’anarchia!!!
Sono convinto che già si sta facendo bene .
Forse voce libera non ci capisce granché.
Allora gli è stato ribadito che si sta lavorando.
Tutti i Modicani onesti lo possono constatare.