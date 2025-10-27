  • 27 Ottobre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Ennesimo incidente su Via Alcerito a Vittoria: L’ambiguità della strada e il grido d’aiuto degli operatori

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA (RG) – Nuova mattinata di tensione e disagi lungo la strategica Via Alcerito, l’arteria che funge da principale canale di deflusso veicolare per i braccianti agricoli diretti verso la “fascia trasformata” delle serre. Intorno alle 7:30 di stamani, infatti, si è verificato l’ennesimo incidente stradale all’altezza dell’incrocio che porta a Contrada Berdia, un punto già tristemente noto per la sua pericolosità.

Il bilancio provvisorio è di due feriti, soccorsi dalle ambulanze provenienti da Vittoria e dalla vicina Scoglitti e trasportati in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Vittoria,

L’episodio odierno riaccende i riflettori sullo stato di degrado e sulla complessa situazione amministrativa della Via Alcerito. Come denunciano da tempo gli operatori del settore, la strada presenta un fondo stradale non all’altezza del flusso quotidiano di mezzi, con buche, crepe e asfalto ammalorato.

A questo si aggiunge l’annoso problema della sua classificazione. La strada sembra infatti versare in un limbo burocratico: se sia da considerarsi ancora Strada Provinciale (ex SP 16) o sia passata, a tutti gli effetti, sotto la gestione Comunale. Secondo le testimonianze raccolte, l’interpretazione di chi debba occuparsi della manutenzione cambierebbe “a mesi alterni”, lasciando l’arteria in uno stato di costante abbandono.

Gli operatori agricoli e i residenti sperano che “l’arrivo del Santo Natale porti una stella di speranza” e un chiarimento definitivo sulla titolarità della strada, essenziale per la sicurezza di chi la percorre ogni giorno per motivi di lavoro.

Tra i veicoli coinvolti, un ciclomotore è stato posto sotto fermo amministrativo a causa della mancanza di copertura assicurativa.

 

 

foto Franco Assenza 

© Riproduzione riservata

