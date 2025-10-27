  • 27 Ottobre 2025 -
  
Ragusa | Sindacale

Intesa Confcommercio e comitato ProLoco. Si punta anche a valorizzare il brand “Enjoy barocco” già promosso dal Gal

Ragusa, 27 ottobre 2025 – Confcommercio provinciale Ragusa e il comitato provinciale Unpli Ragusa Aps rafforzano la loro collaborazione attraverso l’attuazione del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto a Pozzallo, volto a favorire lo sviluppo e la promozione turistica integrata della provincia di Ragusa.

Durante i recenti incontri, le due organizzazioni hanno ribadito la volontà comune di valorizzare le eccellenze del territorio in modo coordinato, ponendo un’attenzione particolare a tematiche chiave come la mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale applicata al turismo. In quest’ottica, è stata condivisa l’iniziativa di promuovere un incontro con i Gal della provincia, con un focus specifico sul Gal Terra Barocca, realtà con cui il comitato provinciale Unpli Ragusa Aps collabora proficuamente. Questa collaborazione si è concretizzata anche tramite l’affidamento di mezzi elettrici per la mobilità sostenibile, attualmente in uso nei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica, Santa Croce Camerina e Pozzallo.

Obiettivo prioritario di questa sinergia è il rafforzamento del brand territoriale “Enjoy barocco”, già promosso dal Gal Terra Barocca, destinato a diventare il marchio di riferimento per una promozione coordinata del territorio ibleo. Attraverso questa visione condivisa, Confcommercio Ragusa e Unpli Ragusa Aps ambiscono a costruire un modello di sviluppo turistico fondato su sinergia, sostenibilità e innovazione, capace di unire imprese, Pro Loco e istituzioni in un progetto unitario per la valorizzazione dell’identità barocca e delle straordinarie bellezze naturalistiche della provincia di Ragusa.

