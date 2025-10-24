  • 24 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Incidente grave a Vittoria, scontro moto-bici: 44enne in prognosi riservata, trasportato in elisoccorso a Catania

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 24 Ottobre 2025  – Incidente stradale grave questa mattina nei pressi dell’autoporto di Vittoria. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una moto e una bicicletta.

L’impatto ha avuto conseguenze serie per un ciclista, un uomo di 44 anni di origine extracomunitaria, che ha riportato ferite gravi. Immediatamente soccorso, l’uomo è stato dapprima stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, ma data la serietà delle lesioni, la sua condizione è stata giudicata in prognosi riservata.

È stato disposto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in zona, per il trasporto urgente del ferito presso una struttura ospedaliera specializzata a Catania.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Vittoria. Gli agenti hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di indagine.

© Riproduzione riservata

Notizie più commentate

