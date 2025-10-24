Vittoria, arrestato un 17enne per spaccio: trovato con 77 grammi di hashish

VITTORIA, 24 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato un minore di 17 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto durante un ordinario servizio di controllo del territorio. L’equipaggio di una volante ha notato il giovane, già noto alle forze dell’ordine, il quale ha mostrato evidenti segni di agitazione alla vista degli agenti, spingendo questi ultimi a intimare l’alt per un controllo.

Il 17enne ha ignorato l’ordine e ha tentato la fuga a piedi. Ne è scaturito un inseguimento, al termine del quale il giovane è stato raggiunto e bloccato dagli operatori. Prima di essere fermato, il ragazzo si è disfatto di alcuni involucri, gettandoli tra le sterpaglie.

Gli agenti sono riusciti a recuperare gli involucri, che contenevano sostanza stupefacente tipo hashish. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriore droga.

In totale, la Polizia ha sequestrato 77 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 80 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il minore è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Catania, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

