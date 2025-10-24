  • 24 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, arrestato un 17enne per spaccio: trovato con 77 grammi di hashish

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 24 Ottobre 2025  – La  Polizia di Stato  ha arrestato un minore di 17 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto durante un ordinario servizio di controllo del territorio. L’equipaggio di una volante ha notato il giovane, già noto alle forze dell’ordine, il quale ha mostrato evidenti segni di agitazione alla vista degli agenti, spingendo questi ultimi a intimare l’alt per un controllo.

Il 17enne ha ignorato l’ordine e ha tentato la fuga a piedi. Ne è scaturito un inseguimento, al termine del quale il giovane è stato raggiunto e bloccato dagli operatori. Prima di essere fermato, il ragazzo si è disfatto di alcuni involucri, gettandoli tra le sterpaglie.

Gli agenti sono riusciti a recuperare gli involucri, che contenevano sostanza stupefacente tipo hashish. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriore droga.

In totale, la Polizia ha sequestrato 77 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 80 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il minore è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Catania, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

580859
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube