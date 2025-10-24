  • 24 Ottobre 2025 -
  24 Ottobre 2025
Modica | Politica

Assessore Cannizzaro a Roma: Avviata la Candidatura a Bandiera Blu 2026 per Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 Ottobre 2025 –  L’Amministrazione >Comunale di Modica ha mosso i primi passi ufficiali verso la candidatura per il prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu 2026.

L’Assessore alle Politiche ambientali, Samuele Cannizzaro, ha partecipato ieri a Roma all’incontro tecnico nazionale dedicato alle procedure di candidatura, un appuntamento cruciale per i comuni impegnati nella tutela del mare e dell’ambiente.

Cannizzaro, accompagnato dal consulente ambientale Dario Modica, ha definito l’incontro come “un passaggio fondamentale” e un “confronto ricco di spunti e aggiornamenti sui requisiti e le procedure per la conferma del prestigioso riconoscimento”.

Nonostante la stagione balneare sia terminata da poche settimane, l’Amministrazione dimostra di essere già al lavoro “con impegno e visione per la prossima stagione balneare”, con l’obiettivo dichiarato di “garantire qualità, sostenibilità e rispetto dell’ambiente”.

L’Assessore sottolinea l’importanza di questa azione come “un segnale concreto dell’attenzione che la nostra Amministrazione dedica al nostro territorio e al futuro delle nostre spiagge”.

A Roma, l’Assessore Cannizzaro ha incontrato anche i rappresentanti di altri comuni della provincia insigniti della Bandiera Blu, discutendo con loro per rafforzare una collaborazione sinergica volta a valorizzare l’intera costa iblea.

© Riproduzione riservata

