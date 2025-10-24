  • 24 Ottobre 2025 -
Modica

Piscina Comunale di Modica, il fuoco incrociato: L’Alternativa Socialista e il Consigliere DC Ruffino chiedono chiarezza su contenzioso e ritardi

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 Ottobre 2025 – La prolungata chiusura della Piscina Comunale di Modica, fondamentale impianto sportivo della città, si trasforma in un vero e proprio caso politico. Al forte disagio espresso dal Comitato L’Alternativa Socialista di Modica si aggiungono i pesanti interrogativi sollevati dal Consigliere comunale della Democrazia Cristiana, Alessio Ruffino, che punta il dito contro i ritardi e le presunte incongruenze dell’Amministrazione, sollevando dubbi sui tempi e sulle modalità con cui è emerso il contenzioso con l’ex gestore.

Mentre L’Alternativa Socialista, per voce dell’Avv. Antonio Ruta, lamenta il “profondo disagio” di cittadini e abbonati che non possono usufruire dei servizi pagati a causa dello stallo e chiede “tempi chiari, certi e vincolanti” per la riapertura, il Consigliere Ruffino va all’attacco, definendo la situazione “l’ennesimo pasticcio”.

Il nodo cruciale per Ruffino è rappresentato dai tempi con cui il Comune ha gestito la scadenza contrattuale e la presunta morosità del gestore uscente. “Come mai ad Ottobre e solo quando arrivano interrogazioni dei consiglieri di ogni parte della opposizione?” si chiede Ruffino, ricordando che il contratto d’affidamento era in scadenza già lo scorso 30 giugno.

Il Consigliere DC solleva un quesito diretto sull’operato dirigenziale: “Come mai i dirigenti del comune hanno notificato solo adesso al gestore il debito?”. E, andando ancora più a fondo, suggerisce un possibile cambio di strategia amministrativa: “Prima non era moroso e ora conviene che lo sia in modo tale da non poter avere i requisiti per continuare l’attività, magari c’è già un’alternativa pronta?”.

L’affondo di Ruffino si spinge fino al passato dell’attuale Sindaco (subentrato a giugno 2023), ricordando che la stessa figura ha ricoperto il ruolo di Assessore allo Sport e Delegata CONI tra il 2018 e il 2022, anni in cui la società in questione era già gestore. “Magari non avrebbe avuto contezza esatta della Convenzione e del debito ma una panoramica è sicuro poteva averla”, sottolinea Ruffino, concludendo con una frase emblematica: “Per la serie NON C’ERO, E SE C’ERO NON VEDEVO? Meglio cercare un colpevole e cambiarsi gli indumenti che non piacciono più”.

Entrambe le forze di opposizione convergono sull’impatto sociale della chiusura. La Piscina, come rimarcato da L’Alternativa Socialista, è un “diritto collettivo” e un presidio di “salute pubblica”. Ruffino evidenzia che le conseguenze ricadono sugli utenti, inclusi coloro che hanno una “stretta necessità” di praticare il nuoto.

Infine, il Consigliere DC lancia un monito sul futuro del servizio, chiedendo un’ulteriore trasparenza sul bando di gara: “A quando il nuovo bando tanto bandito ma non effettivamente pubblicato?”. Ruffino mette in guardia anche sul rischio che la società uscente possa portare via le attrezzature acquistate o migliorate negli anni, lasciando la struttura sguarnita per il prossimo gestore.

L’appello congiunto si traduce in una forte pressione politica affinché l’Amministrazione ponga fine a quello che viene percepito come un disservizio intollerabile e restituisca l’impianto, in tempi rapidi e certi, alla cittadinanza.

© Riproduzione riservata

