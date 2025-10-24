  • 24 Ottobre 2025 -
Politica | Scicli

Scicli, Forza Italia rafforza il sostegno all’Amministrazione Marino: focus su opere pubbliche e sociale

Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 24 Ottobre 2025  – Dialogo costruttivo e basi per una collaborazione rafforzata tra il Sindaco di Scicli, Mario Marino, e il segretario comunale di Forza Italia, Guglielmo Cartia. I due si sono incontrati oggi, 24 ottobre, per fare il punto sulla situazione politica in città, specialmente dopo i recenti ingressi in Consiglio comunale (quattro consiglieri e un assessore) che hanno consolidato la maggioranza.

L’incontro ha evidenziato ampie convergenze sul programma amministrativo in corso e la volontà di portare avanti azioni politiche condivise. L’agenda dei lavori comuni spazia dalle grandi opere – citando in particolare i progetti per l’area di Lipparini, Chiafura, il porto di Donnalucata, il lotto autostradale di Scicli e l’ampliamento del cimitero comunale – fino agli interventi di manutenzione ordinaria (strade, rete idrica e fognaria) e alla programmazione di eventi culturali per la valorizzazione del territorio.

Particolare attenzione è stata riservata al settore dei servizi sociali, con l’obiettivo dichiarato di introdurre nuove misure di sostegno per i cittadini a basso reddito ISEE, tra cui la proposta di fornitura gratuita di medicinali.

“L’incontro – ha dichiarato il segretario comunale di Forza Italia, Guglielmo Cartia – è stato positivo e improntato alla collaborazione. Abbiamo condiviso obiettivi concreti per il bene della città e gettato le basi per un lavoro comune tra amministrazione e gruppo consiliare”.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi incontri con il gruppo consiliare di Forza Italia per coordinare nel dettaglio il sostegno politico all’azione amministrativa del sindaco Marino.

© Riproduzione riservata

