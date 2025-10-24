Mangia’s Maratona di Ragusa, iscrizioni a prezzi scontati

Ragusa, 24 ottobre 2025 – Meno di tre mesi alla prossima edizione della Mangia’s Maratona di Ragusa, prima grande classica del calendario italiano di maratona. Si ha un bel dire che manda tanto tempo ma chi organizza sa che non è così e la macchina messa in moto da Guglielmo Causarano è pienamente in funzione per far sì che la manifestazione vada in porto nel migliore dei modi. Per arrivare alla sua 21esima edizione, la corsa ha sempre vissuto in strettissimo contatto con il Comune di Ragusa, con il Sindaco Peppe Cassì e l’Assessore allo Sport Simone Di Grandi che hanno inquadrato nella maratona uno straordinario veicolo promozionale.

In queste settimane grandi aziende hanno rinnovato il loro impegno a favore dell’Atletica No al Doping, come il Comitato Territoriale Uisp Iblei, Albani.op che garantirà pregiati prodotti orticoli per premiare gli atleti, Scar concessionario Fiat che metterà a disposizione i suoi autoveicoli per tutte le necessità e infine Mangia’s Villaggi Turistici che ha deciso di legare il suo nome all’evento, nel quale intravede un grande strumento promozionale dei suoi bellissimi resort siciliani, senza però dimenticare il suo impegno in Sardegna.

La formula della manifestazione non cambia rispetto al passato, quindi al fianco della maratona torna anche la Straragusa, prima delle mezze maratone siciliane, con un albo d’oro di tutto rilievo. Entrambe le gare sono inserite nel calendario nazionale Fidal, ma insieme a loro non mancheranno le non competitive, come la Walking K21 e la Family Run di 3,2 km. Tutte le gare prenderanno ilo via da Via F.Rossitto a Ragusa Alta, solo la Family Run avrà un epicentro diverso, sfruttando gli ampi spazi di Piazza San Giovanni.

Partenza per la maratona alle ore 8:00, davanti al Liceo Scientifico Enrico Fermi. La Straragusa prenderà invece il via alle ore 9:45, ma prima, alle ore 9:00 ci sarà spazio per il walking. Un capitolo importante riguarda le iscrizioni, in quanto provvedendo entro il 31 ottobre si può ancora godere delle quote superscontate di 30 euro per la maratona e 20 euro per la Straragusa: provvedere per tempo garantirà un forte risparmio…

