Pozzallo, in carcere due scafisti bangladesi fermati dopo lo sbarco del 15 ottobre

POZZALLO, 23 Ottobre 2025 – Sono stati individuati e fermati dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza due presunti scafisti di nazionalità bangladese, indagati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il fermo è avvenuto in seguito allo sbarco di 62 migranti, quasi tutti loro connazionali, giunti nel porto di Pozzallo nella giornata di mercoledì 15 ottobre.

L’imbarcazione, un natante in vetroresina, era stata intercettata in acque internazionali dalla Capitaneria di Porto. Dopo l’arrivo a terra, l’attenzione degli investigatori si è immediatamente concentrata sui due soggetti, rispettivamente di 27 e 26 anni, i quali sono stati indicati dagli altri migranti come coloro che avevano condotto l’imbarcazione durante la traversata partita dalle coste libiche.

Sulla base delle risultanze investigative, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria dei due extracomunitari. I due presunti scafisti sono stati quindi associati presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che ne valuterà la posizione.

