  • 23 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo, in carcere due scafisti bangladesi fermati dopo lo sbarco del 15 ottobre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 23 Ottobre 2025 – Sono stati individuati e fermati dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza due presunti scafisti di nazionalità bangladese, indagati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il fermo è avvenuto in seguito allo sbarco di 62 migranti, quasi tutti loro connazionali, giunti nel porto di Pozzallo nella giornata di mercoledì 15 ottobre.

L’imbarcazione, un natante in vetroresina, era stata intercettata in acque internazionali dalla Capitaneria di Porto. Dopo l’arrivo a terra, l’attenzione degli investigatori si è immediatamente concentrata sui due soggetti, rispettivamente di 27 e 26 anni, i quali sono stati indicati dagli altri migranti come coloro che avevano condotto l’imbarcazione durante la traversata partita dalle coste libiche.

Sulla base delle risultanze investigative, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria dei due extracomunitari. I due presunti scafisti sono stati quindi associati presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che ne valuterà la posizione.

580758
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube