  • 23 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Ottobre 2025 -
Sport | Vittoria

A Vittoria la Giornata Nazionale del Trekking Urbano

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 23 ottobre 2025 – Per la prima volta, Vittoria partecipa alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, dedicata quest’anno al tema “Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”.
L’iniziativa, in programma mercoledì 29 ottobre 2025, offrirà ai cittadini e ai visitatori un’occasione unica per conoscere e riscoprire il patrimonio architettonico e artistico della città attraverso una passeggiata culturale nel cuore del centro storico, tra i palazzi Liberty e le testimonianze del passato vittoriese. “La passeggiata lenta” partirà alle ore 17.00 da Via Cavour (angolo Via Roma) e la partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti.
L’evento è promosso dall’Assessorato alle Politiche Turistiche del Comune di Vittoria, guidato dall’Assessore Fabio Prelati, in collaborazione con il prof. Arturo Barbante, docente di Storia dell’Arte e cultore della storia locale, che accompagnerà i partecipanti nel tour con racconti, curiosità e approfondimenti storico-artistici.
“Siamo entusiasti di condividere questa giornata di scoperta e valorizzazione della nostra città — afferma l’Assessore Prelati —.
È la prima volta che Vittoria aderisce a questa importante iniziativa nazionale, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico attraverso eventi culturali che ci consentono di vivere e apprezzare i nostri luoghi e le nostre bellezze architettoniche.”
Soddisfazione anche da parte del Sindaco Francesco Aiello, che sottolinea come “la partecipazione di Vittoria a un evento di respiro nazionale confermi la volontà dell’Amministrazione di promuovere cultura, turismo e identità urbana”, accanto a città italiane di prestigio come Verona, Siena, Reggio Emilia, Napoli, Pisa, Mantova e Bologna.
Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare il Comune di Vittoria al numero +39 348 8190498.

580759
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube