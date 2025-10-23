A Vittoria la Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Vittoria, 23 ottobre 2025 – Per la prima volta, Vittoria partecipa alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, dedicata quest’anno al tema “Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”.

L’iniziativa, in programma mercoledì 29 ottobre 2025, offrirà ai cittadini e ai visitatori un’occasione unica per conoscere e riscoprire il patrimonio architettonico e artistico della città attraverso una passeggiata culturale nel cuore del centro storico, tra i palazzi Liberty e le testimonianze del passato vittoriese. “La passeggiata lenta” partirà alle ore 17.00 da Via Cavour (angolo Via Roma) e la partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti.

L’evento è promosso dall’Assessorato alle Politiche Turistiche del Comune di Vittoria, guidato dall’Assessore Fabio Prelati, in collaborazione con il prof. Arturo Barbante, docente di Storia dell’Arte e cultore della storia locale, che accompagnerà i partecipanti nel tour con racconti, curiosità e approfondimenti storico-artistici.

“Siamo entusiasti di condividere questa giornata di scoperta e valorizzazione della nostra città — afferma l’Assessore Prelati —.

È la prima volta che Vittoria aderisce a questa importante iniziativa nazionale, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico attraverso eventi culturali che ci consentono di vivere e apprezzare i nostri luoghi e le nostre bellezze architettoniche.”

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Francesco Aiello, che sottolinea come “la partecipazione di Vittoria a un evento di respiro nazionale confermi la volontà dell’Amministrazione di promuovere cultura, turismo e identità urbana”, accanto a città italiane di prestigio come Verona, Siena, Reggio Emilia, Napoli, Pisa, Mantova e Bologna.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare il Comune di Vittoria al numero +39 348 8190498.

