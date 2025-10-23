  • 23 Ottobre 2025 -
  23 Ottobre 2025
Politica | Vittoria

M5s. Centro Diabetologia Pediatrica Vittoria, Piccitto: “Non più procrastinabile il pieno funzionamento”

Vittoria, 23 ottobre 2025 – “Registriamo con favore l’intenzione espressa dal direttore generale dell’Asp di rendere una struttura autonoma il centro di diabetologia pediatrica, che si trova presso l’U.O. di Pediatria dell’ospedale di Vittoria, tramite la rivisitazione della pianta organica una volta approvata la nuova rete ospedaliera. Rendere il centro un’unità operativa autonoma è il presupposto per porre fine alla condizione di precarietà e fornire un servizio di qualità ai piccoli pazienti della provincia, pur tuttavia non possiamo non rimarcare che dopo 4 mesi dalla nostra richiesta, non è seguita alcuna azione concreta per completare l’equipe. Il centro infatti è ancora sprovvisto delle figure dello psicologo e del dietologo, che sono fondamentali per la gestione multidisciplinare del diabete di tipo 1, come previsto da tutte le linee guida delle società scientifiche di diabetologia SID e SIDP e come recepito dalla stessa ASP già nel 2016 per l’apertura del centro satellite avvenuta poi nel 2022”. Lo dice il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Federico Piccitto che questa mattina ha partecipato al momento di consegna ai bambini ricoverati in reparto con diabete di tipo 1, delle bambole Barbie con sensore e microinfusore, organizzato dai club Rotary di Vittoria e Comiso che si è tenuto nel reparto di Pediatria, alla presenza del direttore generale dell’Asp, Pino Drago e della responsabile del centro di Diabetologia dott.ssa Zingale. “Solo nelle ultime settimane – dice Piccitto – si sono avuti tre nuovi esordi, a conferma del fatto che, purtroppo, l’incidenza del diabete di tipo 1 nella fascia pediatrica è in aumento. Risulta, quanto mai impellente, colmare le carenze di personale con un intervento straordinario da parte della direzione ASP attraverso l’impiego di personale dell’azienda impegnato in altri servizi. Rinnoviamo dunque la nostra richiesta affinché, nelle more di avviare e completare le dovute procedure, si assegnino al centro le figure professionali mancanti attingendo dal personale in organico. Da parte nostra, al fine di sostenere l’impegno dell’ASP, proporremo, con specifico emendamento alla prossima finanziaria regionale che sarà presentato dalla nostra deputata Stefania Campo, lo stanziamento di risorse dedicate al Centro di Vittoria per l’assunzione delle figure mancanti”.

