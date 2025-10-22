Modica, il Sindaco: “Verso la riapertura della Piscina Comunale, ma emerse gravi criticità gestionali”

La riapertura della Piscina Comunale di Modica è una priorità per l’Amministrazione guidata dal Sindaco Maria Monisteri. L’impianto sportivo, attualmente chiuso, potrebbe presto tornare operativo, ma l’iter è rallentato da alcune criticità legate alla gestione degli ultimi anni. «La nostra volontà è quella di riaprire la piscina nel più breve tempo possibile – ha dichiarato il Sindaco – anche perché i lavori di efficientamento energetico sono ormai in fase di ultimazione». Tuttavia, a complicare la riattivazione dell’impianto è la situazione debitoria accumulata dalla società attualmente incaricata della gestione. In attesa della pubblicazione di un nuovo bando per l’affidamento, l’Amministrazione aveva ipotizzato una proroga provvisoria all’attuale gestore. Ma l’approfondita analisi dei documenti amministrativi e finanziari degli ultimi dieci anni, avviata dai settori tecnici ed economico-finanziari del Comune, ha fatto emergere un quadro preoccupante. «I dati raccolti – spiega il primo cittadino – hanno evidenziato una pesante situazione debitoria da parte dell’attuale società gestrice. Già in passato abbiamo più volte chiesto la regolarizzazione della posizione, e anche lo scorso 20 ottobre abbiamo reiterato l’invito, concedendo cinque giorni per fornire eventuali controdeduzioni». L’Amministrazione comunale conferma la volontà di agire nel solco della legalità, del risanamento e del riordino della macchina amministrativa. «Anche in questo caso – aggiunge il Sindaco– non intendiamo derogare ai principi di buona amministrazione che ci siamo dati e che stanno già producendo risultati positivi. Sappiamo che il rispetto delle regole può allungare i tempi, ma è l’unico modo corretto per affrontare e risolvere situazioni complesse». Infine, un messaggio chiaro alla cittadinanza: «Siamo pronti a fare tutto il necessario per consentire una riapertura rapida della piscina, affinché possa tornare ad essere un servizio importante per tutta la città».

