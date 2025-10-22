  • 22 Ottobre 2025 -
  22 Ottobre 2025
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Droga nel centro storico di Ragusa. Arrestato albanese

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 22 Ottobre 2025  – Duro colpo al traffico di stupefacenti nel capoluogo ibleo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 28 anni di origini albanesi, gravemente indiziato di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è svolta nel pomeriggio, quando i militari, impegnati in mirati servizi di contrasto al business della droga, hanno notato un andirivieni insolito e intenso attorno a un’autovettura parcheggiata a lungo in una via poco trafficata del centro storico di Ragusa.

Per non destare sospetti, i Carabinieri hanno scelto una strategia di osservazione a distanza, che si è rivelata vincente. Questa attività investigativa ha permesso di documentare diverse cessioni di sostanza stupefacente. Solo dopo aver raccolto prove inequivocabili, gli investigatori hanno proceduto all’identificazione e alla perquisizione del guidatore e del veicolo.

Il controllo ha confermato i sospetti. A bordo dell’auto, e ancora in possesso del 28enne, sono state rinvenute ben 15 dosi di cocaina, già pronte per la vendita, per un totale di 10 grammi, e 7 dosi di crack confezionate.

Nelle tasche del giovane sono stati trovati anche 230 Euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti il probabile provento delle cessioni di droga appena effettuate, e per questo sottoposti a sequestro.

Viste le inconfutabili prove raccolte, il 28enne albanese è stato immediatamente tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che, in virtù del principio di presunzione di innocenza, il grado di responsabilità dell’indagato dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale.

580661
© Riproduzione riservata

