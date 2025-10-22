  • 22 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Sportello Diritti del Cittadino. Nuove fasce orarie e numero WhatsApp attivo

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 22 ottobre 2025 – Si amplia e si rafforza il servizio dello Sportello Diritti del Cittadino, promosso dall’Amministrazione comunale per favorire un contatto diretto e immediato tra cittadini e Comune.
Dopo la prima attivazione, l’Amministrazione ha deciso di estendere gli orari di apertura: lo sportello sarà adesso operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, offrendo così una finestra più ampia per accogliere segnalazioni e richieste.
Restano attivi i numeri telefonici 0932 514764 e 0932 514765.
Inoltre, è stato attivato il numero WhatsApp 348 8109246, dedicato esclusivamente alle segnalazioni tramite messaggio, con la possibilità di allegare foto e video utili a documentare disservizi o situazioni di criticità.
Si precisa che il numero WhatsApp non è abilitato alle chiamate in entrata o in uscita. Attraverso questi canali è possibile segnalare problematiche relative al servizio idrico, al verde pubblico, alle strade (buche, manutenzioni) o pratiche amministrative ancora inevase. E’ attivo anche l’indirizzo di posta e-mail dirittidelcittadinocomune.vittoria.rg.it
Tutte le segnalazioni saranno tempestivamente trasmesse agli uffici competenti, al fine di garantire risposte rapide ed efficaci.
“Con l’ampliamento dell’orario e l’attivazione del numero WhatsApp – dichiara il Sindaco Francesco Aiello – vogliamo rendere il contatto con il Comune ancora più diretto e semplice. Lo Sportello del Cittadino rappresenta un passo concreto verso un’Amministrazione più vicina, efficiente e attenta ai bisogni della comunità.”

© Riproduzione riservata

