Ragusa | Sindacale

Ragusa. Uil e Fit Cisl contro nuovo bando rifiuti, chiesta modifica

Tempo di lettura: 2 minuti

Un progetto tecnico economico sulla nuova gara d’appalto per la raccolta dei rifiuti che va modificato”. Cosi le organizzazioni sindacali Uil trasporti e Fit Cisl che contestano il bando pubblicato dal comune di Ragusa nonostante l’accordo di massima sottoscritto tra le parti. In sala commissioni, al Comune di Ragusa, una folta delegazione di lavoratori della ditta Busso, insieme alle sigle sindacali, hanno voluto incontrare i tecnici, i funzionari del comune e l’amministrazione comunale.

“Lo stato di agitazione sarà a tempo indeterminato-spiegano i rappresentanti delle due organizzazioni sindacali-ed e’ una corsa contro il tempo perché l’allegato proposto dal Conai va eliminato o modificato entro il 30 ottobre così come riportato nell’allegato relativo al personale oggetto di salvaguardia. Nell’allegato Conai c’è un aumento significativo dei livelli (j e uno A) a discapito dei livelli (da uno B a 4 B) così come previsto nell’elenco del personale”.

Oggi, alle 15, ennesimo incontro al Comune. Questa volta sarà presente anche il sindaco Peppe Cassi.

© Riproduzione riservata

