Modica | Sport

Avimecc Volley Modica. Conto alla rovescia in vista dell’esordio di sabato a Campobasso

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 21 ottobre 2025 – È iniziata ieri al “PalaRizza” per l’Avimecc Modica, la settimana di avvicinamento all’esordio nel campionato di serie A3, che nell’anticipo di sabato vedrà i “Galletti” di coach Enzo Distefano di scena al nuovo palazzetto dello sport di Campobasso, ospiti della Energy Time di Peppe Bua.

Un match che il sestetto modicano sta preparando con meticolosità, ben consapevole che la prima gara di campionato nasconde delle insidie soprattutto se si affronta lontano da casa.

“Manca veramente poco all’esordio nel duro campionato di serie A3, che -commenta coach Distefano – come abbiamo più volte detto si preannuncia di altissimo livello. Tutte le squadre si sono per lo più rafforzate rispetto alle stagioni precedenti e anche le neopromosse si sono attrezzate per non sfigurare. Ci stiamo preparando alla trasferta in Molise consapevoli del lavoro dal punto di vista fisico, tecnico e mentale che abbiamo fatto in fase di preparazione. Sappiamo che Campobasso ha delle buone individualità e che ha il vantaggio di giocare in casa e quindi vuole presentarsi al suo pubblico in maniera convincente per provare a cancellare la brutta stagione disputata lo scorso campionato in cui hanno ottenuto la salvezza soltanto ai play out. La tenuta mentale della mia squadra – continua – mi lascia tranquillo e la grande voglia di fare bene e di mettere in campo prestazioni sempre più convincenti, mi rassicura, anche se, qualche atleta si è fermato per dei piccoli problemi fisici, ma si sa, che in fase di preparazione è una cosa normalissima. Credo di poter dire – conclude il tecnico dell’Avimecc Modica – di arrivare bene alla prima di campionato con tutto il roster a disposizione, ora non ci resta che oleare gli schemi e aspettare sabato per scendere in campo e aspettare il verdetto incontrovertibile del campo, ma io resto fiducioso”.

