  • 21 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Ottobre 2025 -
Attualità | Ragusa

Prima riunione del nuovo corso Aiac a Ragusa: presentato il direttivo e tracciate le linee guida per la stagione

Il presidente Pino Rigoli e il vicepresidente Daniele Vitale hanno incontrato gli allenatori della città
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Si è svolta con grande partecipazione a Ragusa la prima riunione dell’Aiac Ragusa, un appuntamento riservato esclusivamente agli allenatori della città e organizzato per presentare ufficialmente il nuovo direttivo locale e delineare le linee guida della stagione sportiva appena iniziata. L’incontro, fortemente voluto dal presidente Aiac Ragusa Pino Rigoli e dal vicepresidente Daniele Vitale, ha rappresentato un momento di confronto diretto e costruttivo tra i vertici dell’associazione e i tecnici ragusani, sottolineando la volontà di puntare a creare una rete solida e coesa a livello cittadino. A differenza di altri eventi a carattere provinciale, la riunione, come detto, è stata espressamente indirizzata solo agli allenatori di Ragusa. Questa scelta nasce dalla strategia del presidente Rigoli e del suo direttivo: stanno promuovendo una serie di incontri itineranti nelle diverse città della provincia, così da garantire un dialogo più mirato e funzionale alle esigenze di ciascun territorio.

All’appuntamento hanno preso parte numerosi allenatori di rilievo del panorama calcistico ragusano. Il presidente Rigoli, affiancato dal vicepresidente Vitale, ha illustrato i principali obiettivi dell’Aiac Ragusa: promuovere la crescita professionale sia individuale che di gruppo, incentivare la condivisione di idee e metodologie di lavoro e favorire un confronto costante tra i tecnici, elementi chiave per uno sviluppo armonico del movimento calcistico locale. Durante l’incontro, è stata inoltre ribadita l’importanza della tessera Aiac, non solo come strumento di appartenenza, ma anche come mezzo per accedere a servizi, aggiornamenti e iniziative formative dedicate agli allenatori. Nel corso della stagione saranno calendarizzati ulteriori appuntamenti, sia a livello individuale che provinciale, per approfondire tematiche tecniche e organizzative e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità degli allenatori.

L’Aiac Ragusa conferma così il proprio impegno a sostenere la crescita e la professionalità degli allenatori, ponendo le basi per una stagione ricca di opportunità di confronto e sviluppo, all’insegna della passione per il calcio e della valorizzazione delle competenze di ciascun tecnico.

580525
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube