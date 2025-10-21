Oltre 460.000 euro per il restauro del patrimonio artistico sacro in Provincia di Ragusa

Palermo, 21 Ottobre 2025 – Una notizia di grande rilevanza per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ecclesiastico della provincia di Ragusa: è stato annunciato lo stanziamento di oltre 460.000 Euro destinati al restauro di opere d’arte sacra, tele, stendardi e strutture in tutto il territorio ibleo.
I fondi, provenienti da risorse dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e trasferiti alla Sovrintendenza di Ragusa, rappresentano un impegno concreto per la conservazione di un “tesoro di fede, storia e cultura” che è il cuore pulsante dell’identità locale e un fattore strategico per il turismo culturale.
L’annuncio evidenzia come questo finanziamento assicuri la salvaguardia di questi beni inestimabili per le future generazioni e rafforzi l’attrattività del territorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Assessore Scarpinato e al Dirigente Generale, Mario La Rocca, per la loro sensibilità verso il territorio ibleo, oltre che al Sovrintendente di Ragusa, Antonino De Marco, e al suo staff per la capacità di programmare interventi distribuiti omogeneamente in tutta la provincia.
“Sono profondamente orgoglioso di annunciare il finanziamento, tramite risorse messe a disposizione dall’Assessorato ai Beni Culturali e trasferite alla Sovrintendenza di Ragusa, di oltre 460.000 Euro per il restauro di opere d’arte sacra, tele, stendardi e strutture in tutta la provincia di Ragusa – dice l’on. Ignazio Abbate che ha seguito l’iter. – Il patrimonio ecclesiastico è il cuore pulsante della nostra identità, un tesoro di fede, storia e cultura che dobbiamo preservare. Questo è un impegno concreto che assicura la conservazione di questi beni inestimabili per le future generazioni e rafforza l’attrattività del nostro territorio per il turismo culturale. Un grazie speciale all’Assessore Scarpinato e al Dirigente Generale, Mario La Rocca, per la loro sensibilità verso il territorio ibleo, al Sovrintendente ai Beni Culturali di Ragusa, Antonino De Marco, e a tutto il suo staff per essere riusciti a programmare tanti interventi omogeneamente distribuiti su tutto il territorio provinciale”.
Gli interventi, molti dei quali già in corso di esecuzione, toccano manufatti artistici e strutture architettoniche di grande pregio in numerosi comuni, dimostrando una capillare attenzione al patrimonio ecclesiastico locale.
Nel capoluogo e a Ibla:
- A Ragusa, il restauro dello stendardo della Parrocchia di San Giovanni Battista, con ricami pregiati in filati d’oro, riceve 24.000 euro.
- A Ragusa Ibla, il Duomo di San Giorgio vedrà il restauro conservativo della volta e degli infissi esterni della sagrestia per 43.000 euro oltre a 10.000 euro per il restauro di patrimonio bibliografico e archivistico raro.
Comuni coinvolti:
- Comiso: Interventi per 66.000 euro complessivi, tra cui il restauro del dipinto “SS. Pietro e Paolo” nella Chiesa S.Maria delle Stelle, la statua di Santo Espedio e la tela di Santa Elena nella Basilica Maria SS. Annunziata, e il dipinto di “Sant’Antonio” nella Chiesa di San Francesco all’Immacolata.
- Modica: Stanziati 79.000 euro per tre interventi distinti: il restauro del dipinto “Santi Cosma e Damiano” (Chiesa Santa Maria di Betlemme), il ripristino dei portoni esterni (Chiesa di San Giovanni) e il restauro del “Cristo alla Colonna” (Chiesa di San Pietro).
- Giarratana: Fondi per 52.000 euro per il restauro della scultura lignea policroma del “Cristo Crocifisso” (Chiesa Madre) e del gruppo scultoreo “La Pietà” e della statua “Santa Lucia” (entrambi del XVII Sec.) nella Chiesa Maria SS. Annunziata.
- Monterosso: Restauri per 45.000 euro destinati al Fercolo Processionale di San Giovanni Battista (Chiesa San Giovanni) e al dipinto su tela raffigurante “San Lorenzo” (Chiesa Madre).
- Scicli: Finanziato il restauro di Nove dipinti su tela nel Convento del Rosario per 33.000 euro.
- Ispica: Previsti due interventi, il rifacimento dell’intonaco esterno della chiesetta di San Biagio ( 11.900 euro) e, nella Basilica della Santissima Annunziata (in fase di consegna), il restauro degli stucchi policromi e dorati dell’Altare della Cappella delle Anime del Purgatorio per 16.000 euro.
- Vittoria: La Chiesa S.M. delle Grazie beneficerà di 46.000 euro per il progetto e l’intervento di restauro del dipinto su tela della “Madonna delle Grazie” (intervento in fase di consegna).
Ad eccezione degli ultimi due interventi a Ispica e Vittoria, in tutti gli altri casi i lavori di restauro sono già stati consegnati e sono in fase di esecuzione.
2 commenti su “Oltre 460.000 euro per il restauro del patrimonio artistico sacro in Provincia di Ragusa”
Nelle secche della sovrantintenza diventeranno poco cosa
Un’ente che spende milioni per pagare custodi , solo tutti custodi , cioè autorizzati a non fare niente , 20 custodi in un sito , tutti 20 con le mani in mano , la domenica chiusi , aperto solo di mattina , immaginate quanti visitatori di settimana vanno a visitare i siti della sovrantintenza? Intanto i sentieri si riempiono di erba , gli scavi in abbandono , con 20 custodi presenti , bisogna poi pagare aziende esterne per la pulizia dei locali dove lor signori soggiornano , annoiandosi a morte , poi bisogna pagare le aziende esterne per pulire il sito ,sentieri , ecc .
Tutto questo con l’avallo dei mammasantissima della sovrantintenza e della politica dedicata al ramo ,
I cittadini sfigati pagano .
Sant’ignazio da fricintini prega per noi! La chiesa sarà riconoscente per il suo interesse verso le chiese anche perché le casse della santa sede vivono di carità e non sono consone ad sistemare i loro edifici! Il nostro signore ne sarà riconoscente e un posto in paradiso sarà assicurato!