All’Italian Star Ballet, terzo posto per la modicana Gioia Donzella

La Spezia, 21 Ottobre 2025- Prestigioso piazzamento per la giovanissima ballerina modicana Gioia Donzella alla manifestazione di danza sportiva Italian Star Ballet, quest’anno “European Edition”, inserita nel calendario degli eventi sportivi di Liguria Regione Europea dello Sport 2025. Giunto alla quinta edizione, l’evento rappresenta uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla danza sportiva, capace di richiamare nelle edizioni precedenti oltre 3.000 persone. L’edizione 2025 segna una svolta: da competizione nazionale si trasforma in una vetrina europea. Gioia Donzella si è classificata terza su 48 bambine partecipanti, un piazzamento che cela impegno, coraggio, emozioni ed il cuore di una bambina che porta a casa una esaltante medaglia di bronzo.
