Pozzallo. A novembre inizia il corso di alfabetizzazione alla Fiducia

Inizierà il prossimo 6 novembre il corso di alfabetizzazione per stranieri promosso dalla parrocchia della “Madonna della Fiducia”, sita in contrada Carpinteri. L’iniziativa parte dall’azione propositiva di don Paolo Catinello, direttore della Caritas diocesana netina, e dall’entusiasmo delle suore che risiedono presso la sopracitata parrocchia, oltre ad un numero congruo di volontari che si alterneranno in forma totalmente gratuita.

L’iniziativa segue il successo dell’anno scorso che ha portato moltissime persone di ogni ceto e provenienti da molte aree di svantaggio accedere ai corsi di apprendimento della lingua italiana, necessaria non solo per entrare in contatto con la società civile ma anche per le opportunità di lavoro che potrebbero presentarsi.

“L’immigrazione – ci dice don Paolo Catinello – è un fenomeno globale che coinvolge milioni di persone provenienti da diverse parti del mondo. In Italia, in particolare, la presenza di migranti è diventata sempre più evidente negli ultimi decenni. Molti di loro arrivano nel nostro paese con la speranza di una vita migliore, lasciandosi alle spalle difficoltà e pericoli nei loro paesi d’origine. Uno degli aspetti fondamentali per l’integrazione dei migranti è l’apprendimento della lingua italiana e la conoscenza della cultura locale. La lingua funge da ponte tra culture diverse e rappresenta una chiave per l’accesso all’istruzione, all’occupazione e alla partecipazione attiva nella società. Ringrazio altresì quanti si sono prodigati per la riuscita dell’iniziativa, volontari fantastici che si adoperano per una società migliore”.

Per chi volesse informazioni, può andare direttamente presso la parrocchia della Fiducia e chiedere dell’inizio del corso e come parteciparvi. Non è prevista alcuna spesa per accedere al corso.

