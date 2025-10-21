  • 22 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Ottobre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo. A novembre inizia il corso di alfabetizzazione alla Fiducia

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Inizierà il prossimo 6 novembre il corso di alfabetizzazione per stranieri promosso dalla parrocchia della “Madonna della Fiducia”, sita in contrada Carpinteri. L’iniziativa parte dall’azione propositiva di don Paolo Catinello, direttore della Caritas diocesana netina, e dall’entusiasmo delle suore che risiedono presso la sopracitata parrocchia, oltre ad un numero congruo di volontari che si alterneranno in forma totalmente gratuita.
L’iniziativa segue il successo dell’anno scorso che ha portato moltissime persone di ogni ceto e provenienti da molte aree di svantaggio accedere ai corsi di apprendimento della lingua italiana, necessaria non solo per entrare in contatto con la società civile ma anche per le opportunità di lavoro che potrebbero presentarsi.
“L’immigrazione – ci dice don Paolo Catinello – è un fenomeno globale che coinvolge milioni di persone provenienti da diverse parti del mondo. In Italia, in particolare, la presenza di migranti è diventata sempre più evidente negli ultimi decenni. Molti di loro arrivano nel nostro paese con la speranza di una vita migliore, lasciandosi alle spalle difficoltà e pericoli nei loro paesi d’origine. Uno degli aspetti fondamentali per l’integrazione dei migranti è l’apprendimento della lingua italiana e la conoscenza della cultura locale. La lingua funge da ponte tra culture diverse e rappresenta una chiave per l’accesso all’istruzione, all’occupazione e alla partecipazione attiva nella società. Ringrazio altresì quanti si sono prodigati per la riuscita dell’iniziativa, volontari fantastici che si adoperano per una società migliore”.
Per chi volesse informazioni, può andare direttamente presso la parrocchia della Fiducia e chiedere dell’inizio del corso e come parteciparvi. Non è prevista alcuna spesa per accedere al corso.

580594
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Pozzallo. A novembre inizia il corso di alfabetizzazione alla Fiducia”

  1. Paolo

    Quindi dall’evangelizzazione di credo diversi per la salvezza delle anime, si è passati alla scolarizzazione. “Benefici” del vaticansecondismo.

    2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube