  • 21 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sanità

A Ragusa il primo progetto pilota di Interventi Assistiti con Animali per ragazzi con neurodiversità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 21 ottobre 2025 – Si è concluso il Corso propedeutico sugli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.), promosso dall’ASP di Ragusa in collaborazione con il Centro Specializzato dell’Università di Messina e rivolto a professionisti sanitari e sociosanitari e medici veterinari. Il percorso formativo si inserisce in un partenariato scientifico tra le due istituzioni, volto a sviluppare un progetto pilota di ricerca sugli Interventi Assistiti con Animali destinati a ragazzi dagli 11 ai 13 anni con disturbi del neurosviluppo.
Si tratta del primo modello sperimentale di questo tipo avviato in una ASP siciliana. Esso coinvolge il Centro diurno per l’autismo “Autos” di Ragusa, struttura convenzionata a valenza terapeutica e riabilitativa, impegnata nel sostegno a bambini e ragazzi per lo sviluppo dell’autonomia, delle relazioni sociali e dell’inclusione lavorativa.
Le attività del corso si sono svolte secondo standard scientifici e metodologici riconosciuti a livello nazionale. Alla giornata conclusiva hanno preso parte il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, Giuseppe Arestia, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il valore della collaborazione con l’Ateneo messinese, sottolineando l’importanza dell’approccio “One Health”, che riconosce l’interconnessione tra la salute umana, animale e ambientale e promuove strategie integrate per la tutela del benessere collettivo. Presente anche il prof. Michele Panzera, presidente del Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali dell’Università di Messina.
La direzione scientifica, invece, era affidata alla dott.ssa Alessandra Statelli: «Questo corso – dice – rappresenta l’inizio di un percorso di collaborazione fondato su basi scientifiche solide e su una visione olistica e integrata della sanità. Rivolgo un ringraziamento particolare al Centro Specializzato “APS con l’Animale” di Ragusa, che ha ospitato le attività in presenza fornendo un prezioso supporto logistico, tecnico e organizzativo”. L’ASP di Ragusa, infine, organizzerà entro il 2026 un corso avanzato per il riconoscimento delle diverse qualifiche e l’iscrizione al portale nazionale DigitalPet.

580549
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube