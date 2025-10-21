Investita sulle strisce dopo aver lasciato i figli a scuola in centro a Vittoria

VITTORIA, 21 Ottobre 2025 – – Momenti di paura questa mattina a Vittoria, dove una donna è stata travolta da un’auto all’incrocio tra via Giacomo Matteotti e via Vicenza, un’area centrale e molto trafficata della città.

L’incidente è avvenuto in mattinata. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, la donna stava attraversando la carreggiata subito dopo aver accompagnato i suoi figli a scuola.

Il veicolo coinvolto è una Opel. Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato i sanitari del 118.

La malcapitata ha riportato ferite lievi. È stata prontamente trasferita in ambulanza all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per ricevere le cure necessarie e sottoporsi a ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non risultano gravi.

Sul luogo dell’investimento è intervenuta la Polizia Locale, che ha subito avviato i rilievi di rito. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Questo episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in città. Solo poche settimane fa, sempre a Vittoria, si era verificato un altro grave incidente: un’insegnante era stata investita da un’auto pirata, la cui conducente fu poi rintracciata e identificata proprio grazie al lavoro della Polizia Locale.

foto Franco Assenza

