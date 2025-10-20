Tamponamento sulla ex SP 17 tra Vittoria e Scoglitti: un ferito lieve

VITTORIA, 20 Ottobre 2025 – Ancora un incidente sulla ex strada provinciale 17, nel tratto che collega Vittoria a Scoglitti, una strada purtroppo nota per l’elevato numero di sinistri stradali che vi si registrano quasi quotidianamente.

Intorno alle 17:30 di oggi, un tamponamento ha avuto luogo all’altezza della rotatoria di contrada Resinè, precisamente nei pressi dell’edicola votiva di San Giovanni. L’incidente ha coinvolto una Fiat Uno di vecchio modello e un camioncino Iveco Daily.

Secondo le prime ricostruzioni dinamiche, la Fiat Uno sarebbe stata tamponata dal camioncino. A seguito dell’urto, il veicolo commerciale è finito contro un muro di delimitazione della carreggiata.

Il conducente della Fiat Uno ha riportato ferite lievi, per fortuna non gravi, mentre non si registrano altri feriti tra i coinvolti. Sul posto le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito, necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

foto Franco Assenza

