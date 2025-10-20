Pozzallo: La partita del cuore. Evento di beneficenza

Quarto anno di successi e di beneficenza per la “Partita del Cuore”, organizzata a Pozzallo nella “solita” location dei campetti di via Follerau. Ad organizzare l’evento lo Juventus Official Fan Club di Pozzallo, con il suo presidente Gianluca Brafa, coadiuvato da altri club calcistici che hanno sede a Pozzallo i quali, per un pomeriggio, hanno messo da parte le discussioni calcistiche ed hanno creato l’evento di beneficenza che regala sorrisi e tanto amore a chi è meno fortunato. Carmelo Cappello, presidente del Club Milan, Carmelo Armenia, presidente dell’Inter Club e Giuliano Galifi, presidente del Genoa Pozzallo Club hanno dato manforte all’evento di domenica pomeriggio. Presenti anche l’assessore Kimberly Scolaro e il consigliere comunale Lorenzo Ballatore. Due i destinatari delle somme raccolte nel pomeriggio: l’ospedale Nino Baglieri di Modica (il reparto Pediatria, per l’esattezza) e al Centro Diurno “SuperAbili Noi” di Pozzallo. La partecipazione della collettività pozzallese è stata davvero encomiabile. Non solo le attività commerciali ma tantissimi cittadini hanno contribuito facendo sì che l’incasso da donare diviso due fosse davvero ricco. “Un’attestazione di fiducia – dichiara Brafa – che testimonia la validità dell’iniziativa. Da quattro anni, mettiamo a disposizione la nostra passione calcistica per aiutare quanti hanno bisogno della nostra opera e del nostro volontariato. L’appuntamento, naturalmente, è fra dodici mesi ma potrebbero esserci delle sorprese nel corso del 2026. Magari due tornei, uno da organizzare in piena estate, e l’altro sempre in periodo autunnale. La beneficenza non va mai in vacanza. Vedremo. Cosa ci spinge a fare questo? Il sogno è sempre quello di poter aiutare anche un solo bambino, magari sostenendolo in una battaglia difficile che oggi viene chiamata vita”. Per la cronaca, è stato il Milan Club a vincere il quadrangolare, dopo due anni di vittorie dell’Inter Club. Partite da 15 minuti (piccola critica, alcuni non hanno retto neanche 15 minuti ma di questo ne parleremo magari un’altra volta, Ndr) e classifica alla mano hanno decretato il club del presidente Cappello vincitore dell’edizione 2025. “L’evento di beneficenza serve per donare un sorriso a quei bambini che sono costretti a vincere la loro partita più difficile – afferma Cappello – e che già da piccoli capiscono cosa significhi lottare per ottenere un successo. Proveremo a dare una mano al reparto Pediatria dell’ospedale di Modica e al Centro Diurno pozzallese perché ritengo che sia fondamentale capire l’importanza della beneficenza e della solidarietà che saranno per sempre fonte di gioia e di speranza. Chiunque, in questi giorni, voglia ancora contribuire, può contattarci perché c’è sempre bisogno della beneficenza verso gli altri”.

