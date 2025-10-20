Poesia. Primo Premio al Concorso “Acqua, aria, fuoco e terra” per il modicano Pisana

AGRIGENTO, 20 Ottobre 2025 – Primo premio al Concorso Nazionale di Poesia “Acqua, aria, fuoco e terra”, organizzato dal Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri per Domenico Pisana,

Il poeta Modicano si è aggiudicato il primo premio per la sezione “L’amor che move il sole e le altre stelle” con la poesia intitolata “Vorrei per un attimo”.

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 22 ottobre, alle 16.30, nel prestigioso contesto di Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. L’evento si svolgerà durante il Convegno sul tema “Itolofonia: Lingua oltre i confini. Identità e lingua italiana nel mondo”.

Il vincitore ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento alla Commissione esaminatrice che ha valutato e premiato il suo componimento.

