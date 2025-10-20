  • 20 Ottobre 2025 -
Modica

Modica, il Comune cerca sponsor per la cura del verde nelle rotatorie: pubblicato l’avviso pubblico

Tempo di lettura: 2 minuti

 Il Comune di Modica ha avviato un’iniziativa per la gestione e manutenzione del verde pubblico nelle rotatorie e negli incroci stradali di proprietà comunale. Lo ha annunciato l’Assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, spiegando che lo scorso 16 ottobre è stato pubblicato un avviso esplorativo rivolto ad aziende, enti e privati interessati ad “adottare” queste aree, contribuendo così al decoro urbano. La partecipazione prevede la possibilità, per chi si occuperà della progettazione e manutenzione del verde, di inserire la propria pubblicità nelle aree adottate. La durata dell’affidamento è di sei anni. Gli interessati dovranno presentare una proposta progettuale utilizzando il modulo A, disponibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Avvisi”. “Invito chiunque voglia partecipare – ha detto Cannizzaro – a consultare la documentazione sul portale ufficiale di Palazzo San Domenico.”

© Riproduzione riservata

