Comiso | Politica

Comiso. Pubblicato concorso per ingegnere civile a tempo pieno e indeterminato

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 20 ottobre 2025 – Altro concorso al Comune di Comiso. È stato appena pubblicato sul sito dell’Ente il concorso per ingegnere civile, a tempo pieno ed indeterminato A darne notizia, l’assessore alle politiche del personale, Dante Di Trapani

“Guardiamo al futuro e continuiamo a bandire concorsi. Dopo l’assunzione di un Avvocato e di due cuochi, è la volta di un funzionario specialista tecnico – spiega l’assessore -. Oggi più che mai, è assolutamente  strategico che un Comune esalti le proprie funzioni di progettazione e di direzione di importanti lavori pubblici. Più competenze tecniche si immettono nella nostra già valida “Area Lavori Pubblici” , più possiamo sperare, anche negli anni futuri, di intercettare finanziamenti che possano dotare la città del domani delle opere pubbliche necessarie alla sua crescita ed alla sua migliore trasformazione. Per questo, in linea con la programmazione delle politiche del personale, anche nel 2025, il Comune di Comiso bandisce concorsi. Energie nuove, contributi nuovi ed al passo coi tempi che dovranno essere protagonisti del futuro. Con i concorsi, non ci fermeremo qui – ancora Di Trapani – .Sono e siamo già al lavoro per sviluppare il PIAO 2026-2028, per cercare, con un adeguato cronoprogramma, di procedere a nuove assunzioni di figure chiave, senza trascurare, comunque, la legittima valorizzazione del personale già in forza all’ente, per la quale è in corso uno schietto e proficuo confronto con le organizzazioni sindacali”.

Tutti coloro i quali fossero interessati, potranno visionare il bando al link di seguito e inoltrare la propria candidatura entro il 21 novembre di quest’anno.

https://comiso-documentale.palgpi.it/albopa/alboonline/avvioalbo.jsf?idSezione=39&indice=0&jobState=VISUALIZZA&tipoRicerca=0&dataInizioDal=&dataInizioAl=&dataAttoDal=&dataAttoAl=&numeroDal=&numeroAl=&oggetto=&provenienza=&ricercaIn=IN

580418
© Riproduzione riservata

