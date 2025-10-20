Ragusa. Martedì sit in per la Pace dinanzi la Prefettura

Ragusa, 20 ottobre 2025 – Primo appuntamento domani, con il sit in organizzato davanti alla Prefettura, delle iniziative della Ust Cisl Ragusa Siracusa nell’ambito della “Maratona per la Pace” avviata in tutta Italia dalla Cisl nazionale.

L’iniziativa – che prevede il sit in dalle 9.30 alle 12 in piazza Matteotti – nasce dalla ferma condanna, da parte della Cisl, di ogni forma di guerra e di violazione dei diritti umani, e dall’impegno a promuovere la pace quale valore universale fondato sulla libertà, sulla giustizia sociale, sulla solidarietà e sulla fraternità tra i popoli. Al termine sarà consegnato un documento al Prefetto.

La “Maratona per la Pace” si articolerà in una serie di momenti pubblici, di confronto e riflessione, organizzati dalle strutture territoriali della Cisl in Sicilia, in collaborazione con istituzioni locali, associazioni e realtà della società civile, in un percorso che intende valorizzare la partecipazione e la responsabilità condivisa per la costruzione di una convivenza pacifica. Nello specifico la Ust Cisl Ragusa Siracusa organizzerà una marcia silenziosa che, il prossimo 27 ottobre, si terrà a Siracusa nella frazione di Cassibile e alla quale hanno già aderito numerose Associazioni del territorio. Il programma della giornata sarà reso pubblico nei prossimi giorni.

Il cammino regionale, che prenderà avvio domani, confluirà nella grande manifestazione nazionale prevista a Roma per il 15 novembre 2025, a conclusione di un itinerario unitario che coinvolgerà l’intero Paese.

