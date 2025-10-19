  • 19 Ottobre 2025 -
  • 19 Ottobre 2025 -
Pozzallo

Pozzallo: successo per l’iniziativa “Una Vespa per amica, una goccia per la vita”

24 donazioni e 29 nuovi iscritti
Tempo di lettura: 2 minuti

Giornata di solidarietà e motori a Pozzallo, dove il Vespa Club Pozzallo e l’AVIS hanno unito le forze per una nobile causa: promuovere la donazione del sangue. L’iniziativa, dal titolo “Una Vespa per amica, una goccia per la vita”, si è svolta con il patrocinio del Comune di Pozzallo e ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione e risultati concreti. Durante l’evento, 29 soci del Vespa Club si sono sottoposti allo screening sanitario, primo passo per diventare donatori AVIS, e sono quindi entrati nel circuito della donazione volontaria. Ancora più significativo il dato relativo alle donazioni effettuate nel corso della giornata: ben 24 sacche di sangue raccolte, testimonianza concreta dello spirito di solidarietà che ha animato l’iniziativa. L’evento ha unito la passione per le due ruote allo spirito civico, con un messaggio chiaro e potente: la donazione di sangue è un atto semplice, ma fondamentale, per salvare vite. Grande soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti del Vespa Club Pozzallo e dell’AVIS locale, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra associazioni per sensibilizzare la comunità su tematiche vitali come quella della donazione del sangue. “Abbiamo voluto lanciare un messaggio di vita – ha dichiarato uno degli organizzatori – e siamo felici della risposta ricevuta dai nostri soci e dalla cittadinanza. Questo è solo l’inizio di un percorso che speriamo possa crescere nel tempo”. L’Amministrazione comunale, presente all’evento, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e ha ribadito il proprio sostegno a tutte le attività volte a rafforzare la cultura della donazione e della solidarietà. Una giornata all’insegna del cuore, in tutti i sensi: quello che batte forte per la passione Vespa, e quello che si apre agi altri, donando una goccia per la vita.

580357
© Riproduzione riservata

