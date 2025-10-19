Eccellenza B. Il Modica Calcio saluta il “Barone” con la quarta vittoria di fila: Nebros battuta 2-1

MODICA 2
NEBROS 1
Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa (83’ Mosseri), Asero (75’ Incatasciato), Savasta (77’ Torres), Nicolò Brugaletta (62’ Mallia), Simone Brugaletta, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno (66’ Belluso). Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Belluso, Mallia, Misseri, Mollica, Torregrossa, Torres. Allenatore: Filippo Raciti.
Nebros: Sendin, Saccà, Conti (52’ Bruno), De Nadal, Di Maggio, Bontempo, Pontini, Scolaro (83’ Panzarella), Ferre, Lo Giudice, Scaffidi (52’ Parisi). Panchina: Vito, Minciullo, Panzarella, Bruno, Traviglia, Spinella, Parisi, Miragliotta, Dovico. Allenatore: Samuele Cacciolo.
Marcatori: 26’ Bonanno (M), 36’ Savasta (M), 57’ Ferre (N)
Ammoniti: Sessa, Brugaletta N. (M)
MODICA, 19 Ottobre 2025 – Il Modica non si ferma e conquista la quarta vittoria consecutiva (Coppa Italia compresa), salutando il “Vincenzo Barone” con un successo sofferto ma meritato. I rossoblù hanno superato la Nebros per 2-1, incassando tre punti che consolidano la loro posizione in classifica.
La partita si è decisa, di fatto, nella prima frazione di gioco. Il Modica ha approcciato la gara con grande intensità, trovando la via del gol al 24’ con Bonanno, abile a sbloccare il risultato e a mettere subito in discesa l’incontro.
Il raddoppio è arrivato al 36’ grazie al solito Savasta, che ha capitalizzato al meglio un assist preciso di Valenca. La coppia d’attacco ha dimostrato ancora una volta un ottimo affiatamento, consentendo al Modica di andare al riposo in un rassicurante doppio vantaggio.
Se il primo tempo è stato dominato dai padroni di casa, la seconda parte della gara si è trasformata in un vero e proprio esercizio di resistenza. L’ingresso in campo di Parisi tra le fila della Nebros ha rivitalizzato gli ospiti, che hanno accorciato le distanze al 58’. Il gol è stato siglato da Ferrandice, bravo ad approfittare di una disattenzione della difesa modicana.
Appena un minuto dopo, il Modica ha rischiato di capitolare: un errore in disimpegno di Sangare ha messo Lo Giudice nelle condizioni ideali per pareggiare, ma un super intervento del portiere Romano ha salvato il risultato, evitando il clamoroso 2-2.
Il secondo tempo è proseguito nel segno della sofferenza per i rossoblù, costretti ad arretrare il baricentro e a difendere il minimo vantaggio. Le sortite offensive sono state poche, con l’unica vera occasione che si è presentata al 77’ sui piedi di Incatasciato, il cui tiro, tuttavia, è terminato fuori bersaglio.
Nonostante l’arrembaggio finale della Nebros, il Modica è riuscito a tenere duro fino al triplice fischio, portando a casa tre punti fondamentali che confermano il buon momento della squadra.
RISULTATI 6^ GIORNATA
Messana – Vittoria 2 – 1
Leonfortese – Niscemi 0 – 3
Leonzio – Atletico Catania Viagrande 2 – 1
Mazzarrone – Giarre 3 – 2
Modica – Nebros 2 – 1
Gioiosa – Rosmarino 2 – 0
Acquadolcese – Melilli 1 – 0
Palazzolo – Avola 0 – 2
CLASSIFICA
Avola 16
Messana, Modica e Leonzio 13
Vittoria 12
Atl. Catania Viagrande 11
Mazzarrone 10
Gioiosa e Rosmarino 9
Niscemi 8
Giarre 5
Nebros e Leonfortese 4
Palazzolo, Melilli e Acquadolcese 3