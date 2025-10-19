  • 19 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Ottobre 2025 -
Sport | Vittoria

Calcio, Eccellenza B. Anticipo amaro per il Vittoria: Messana ferma la corsa biancorossa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MESSANA    2

VITTORIA    1

Marcatori: 14’ Franchi (M), 47′  Tricamo (M), 50′ Solomon (V).
Messana: Ferrara, Deodato, Fragapane, Rizzo, Tricamo, Mazzola, Biondo, De Leon (90′ Sciotto), De Jesus (67′ Gazzè), Cannavò (82′ De Gaetano), Franchi. A disposizione: La Rosa, Gargiulo, Sottile, Bonasera, Ventra, Madia. Allenatore: Giuseppe Cosimini.
Vittoria: Malandrino, Cappello, Zappalà, Amenta, Cocimano, Cacciola (48′ Ankovic), Solomon, Lucarelli, Francofonte, Vitelli (70′  Margaritini), Lo Pizzo. A disposizione: Calabrese, Marino, Bossa, Leggio, Purita, Simola, Welle. Allenatore: Giovanni Campanella.
Arbitro: Danilo Ragno di Molfetta.
Assistenti: Nicola Conticello di Catania e Francesco Conti di Enna
Note – Ammoniti: Solomon (V), Vitelli (V), Mazzola (M), De Leon (M). Espulsi: Cappello (V).  

Messina, 19 Ottobre 2025 – Anticipo indigesto per il Vittoria calcio nel girone B del campionato di Eccellenza. Dopo quattro successi di fila, arriva uno stop, il secondo di stagione, sul campo della Messana, in quello che era da considerare il big match di giornata.

I biancorossi non sono riusciti a dare continuità alla loro striscia positiva, cedendo il passo ad una Messana cinico e ben organizzato. Soprattutto nel primo tempo, il Vittoria ha subito le giocate dei padroni di casa che al 14’ sono riusciti a passare con un’azione combinata in avanti, conclusa da Franchi, bravo a proporsi come terminale e a sbloccare il risultato.

Nonostante il gol subito, la reazione dell’undici di mister Campanella non è arrivata come sperato, e la prima frazione si è chiusa in svantaggio.

L’inizio della ripresa si è rivelato ancora più amaro per il Vittoria. Appena al 2’, su corner, è stato Tricamo a staccare più in alto di tutti, insaccando la palla all’angolino e portando la Messana sul doppio vantaggio. Un duro colpo, ma che, paradossalmente, ha scosso i biancorossi.

Infatti, dopo appena 3′, il Vittoria è riuscito a riaprire la gara con Solomon, bravo a colpire di testa su un suggerimento dalla fascia sinistra. Sul punteggio di 2-1, il Vittoria è apparso più arrembante, cercando con insistenza il pareggio. Le occasioni non sono mancate, in particolare con Lucarelli e Margheritini, che hanno avuto a disposizione un paio di chance a testa, ma senza riuscire a modificare ulteriormente il risultato.

Il triplice fischio finale ha sancito la vittoria della Messana, che con questi tre punti ha operato un sorpasso in classifica proprio ai danni del Vittoria.

Una battuta d’arresto che obbliga il Vittoria a una pronta reazione. Adesso, i biancorossi saranno chiamati a recuperare tra le mura amiche nel contesto di un campionato che si sta dimostrando sempre più complicato e che non ammette distrazioni. La sconfitta sul campo del “big match” è un chiaro segnale: la strada è ancora lunga e ogni punto sarà fondamentale.

580314
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube