santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce Calcio si rilancia battendo il Pro Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 19 ottobre 2025 – Un Santa Croce superlativo passa a Ragusa nel derby contro la Pro Ragusa, grazie alla bellissima rete di Arafa Wally e si rilancia in classifica.
Bellissima la prestazione della squadra cara al presidente Paolo Ferrara, brava ad amministrare una partita difficile contro un avversario di tutto valore, su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia caduta per tutto l’arco dei novanta minuti.
I ragazzi allenati da mister Fabio Campanaro hanno messo ogni energia in campo per far propria la contesa e rifarsi dalla brutta sconfitta di sette giorni fa contro il Priolo.
Capitan Tuvè e soci hanno avuto il merito di scendere in campo con una determinazione lodevole tale da lottare per ogni centimetro del campo alla ricerca di una vittoria che alla fine del tempo regolamentare si è concretizzata meritevolmente.
Mister Campanaro ha dovuto rinunciare nei minuti antecedenti all’incontro al difensore Matteo Runza e con le assenze di Floridia e Basile, ha schierato una formazione sperimentale soprattutto nel reparto offensivo con l’inedita coppia d’attacco composta da Yaya Drame e Tony Scerra.
L’intuizione di Campanaro e stata vincente e la squadra a creato tanto, mettendo più volte in difficoltà la retroguardia di casa, tanto che il risultato finale poteva essere più cospicuo se almeno due azioni si fossero concretizzate.
Veniamo alla cronaca.
Il Cigno si schierava con un inedito 4-3-1-2 con Wally, Nardo, Golisano e Tuvè in difesa. A centrocampo con il trio Alma, Valerio, Rechichi e con Javadov a fungere da trequartista alle spalle di Yaya e Scerra.
Si cominciava con una lunga fase di studio che terminava al 16′ con un tiro di Golisano che terminava di poco fuori.
Al 21′ Javadov si incuneava centralmente, scagliava un tiro d’esterno con la palla che veniva salvata sulla linea di porta da un difensore locale. Al 26′ rispondeva il Pro Ragusa con Carnemolla con un tiro che lambiva il palo della porta difesa da Mangione.
La ripresa era più intensa e già al 2′ il Cigno andava vicino al vantaggio con Tuvè che di testa spediva di poco sopra la traversa.
Un giro d’orologio e Javadov serviva un delizioso assist a Yaya Drame con quest’ultimo che si vedeva deviare in corner la palla destinata in rete.
Al 10′ una punizione di Drago terminava fuori da poco, ma al 13′ il Santa Croce passava in vantaggio con Wally che sfruttava un cross dì Valerio e di testa ribadiva in rete.
Al 16′ Mangione compiva il miracolo su Carnemolla negandogli il pareggio e al 19′ era ancora Tuvè di testa a sfiorare il raddoppio per il Cigno.
Il tempo passava inesorabilmente e il Pro Ragusa proteso in avanti alla ricerca del pareggio concedeva spazi al Santa Croce che falliva nuovamente il raddoppio con Yaya, il quale in contropiede a porta libera tirava debolmente, consentendo a un difensore locale di salvare la porta in extremis.
Al termine di oltre nove minuti di recupero concessi dal direttore di gara si concretizzava, comunque la vittoria, la seconda consecutiva in trasferta, e si scatenava tutta la gioia dei ragazzi in biancazzurro.

© Riproduzione riservata

