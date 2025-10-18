  • 19 Ottobre 2025 -
  19 Ottobre 2025
Acate | Cronaca | News in primo piano

Rissa furiosa ad Acate: scontro tra con bottiglie e coltelli in pieno centro

Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 18 Ottobre 2025 – Tensione e paura nel centro abitato di Acate nella tarda serata, in seguito a una violenta rissa che ha coinvolto una quindicina di persone, tutte di origine straniera.

Lo scontro, descritto come “furioso”, è avvenuto in pieno centro, nella zona del Castello, trasformando la pubblica via in un teatro di violenza. I partecipanti si sarebbero affrontati utilizzando bottiglie e coltelli, causando panico tra i residenti. Un uomo sarebbe stato accoltellato.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto diverse pattuglie delle forze dell’ordine. Sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Stato che, grazie alla tempestività dell’intervento, sono riusciti a disperdere la folla e a riportare la calma.

Sul luogo è giunta anche un’ambulanza per prestare soccorso ai feriti. Al momento, non sono noti i dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte e sul numero esatto dei contusi.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, stabilire i motivi che hanno scatenato la rissa e identificare tutti i responsabili della violenta colluttazione. Non è escluso che possano seguire fermi e denunce nelle prossime ore.

 

foto Franco Assenza

580309
© Riproduzione riservata

