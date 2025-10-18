Modica, Piscina Comunale chiusa: Caruso e Nigro chiedono chiarimenti al Sindaco

Modica, 18 Ottobre 2025 – Nonostante il completamento dei lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico, finanziati con fondi Agenda Urbana per un imponente importo di € 1.570.000, la Piscina Comunale di Modica rimane inaccessibile alla cittadinanza. Uno “stato di cose inaccettabile” che ha spinto i Consiglieri Comunali Massimo Caruso (DC) e Paolo Nigro (Siamo Modica) a presentare un’interrogazione urgente al Sindaco, interpellato anche in qualità di Assessore allo Sport.

I due Consiglieri denunciano con forza i gravi disagi e i danni economici che questa prolungata chiusura sta arrecando non solo alle migliaia di famiglie modicane, ma anche a utenti provenienti dai comuni limitrofi delle province di Ragusa (come Scicli, Ispica, Pozzallo) e Siracusa (come Rosolini). La comunità sportiva è costretta a sopportare la perdita di abbonamenti e le maggiori spese per gli spostamenti verso altre strutture.

“È inaccettabile che, a fronte di un investimento così significativo, la struttura rimanga chiusa,” affermano congiuntamente Caruso e Nigro. La situazione non si limita a privare la collettività di un servizio essenziale per lo sport e la salute, ma innesca anche due seri problemi aggiuntivi: il rischio per il posto di lavoro di circa 20 addetti impiegati nelle attività sportive della piscina e il potenziale rischio di ingenti danni agli impianti e alle attrezzature che restano inattive.

