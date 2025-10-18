  • 18 Ottobre 2025 -
Sguardo sul mondo | Sguardo sul mondo sport

Ed Giacomin: gli italo-americani che difesero la porta del sogno…a cura di Giannino Ruzza

Dal Madison Square Garden agli stadi di ghiaccio del Midwest, la storia di Ed Giacomin e di altri portieri italo-americani racconta un’America fatta di sudore, emigrazione e orgoglio.
Tempo di lettura: 2 minuti

foto Giannino Ruzza (Madison Square Garden -Manhattan 2008)

C’è un’immagine che rimane scolpita nella memoria sportiva di New York: Ed Giacomin, con la maschera bianca e lo sguardo fiero, che torna sul ghiaccio del Madison Square Garden da avversario. È il 1975, veste la maglia rossa dei Detroit Red Wings. Ma quando il tabellone lo annuncia, il pubblico si alza in piedi e lo applaude per lunghi minuti. Giacomin piange. L’arena pure.
Ed Giacomin era figlio di immigrati italiani nati nel gelo dell’Ontario, in Canada. Da bambino aveva rischiato di non poter più pattinare: un incidente con una stufa gli lasciò gravi ustioni alle gambe. Eppure tornò sul ghiaccio, contro ogni pronostico. Nel 1965 i New York Rangers gli offrirono una chance e lui la trasformò in leggenda: cinque All-Star Game, un Vezina Trophy da miglior portiere NHL nel 1971, e una finale di Stanley Cup persa di poco contro i Bruins di Bobby Orr. Dietro quella maschera, c’era la storia di molti figli d’emigrati italiani che cercavano il loro posto nel mondo — nel suo caso, un rettangolo di ghiaccio illuminato dalle luci di Manhattan.
Giacomin difendeva la porta come un operaio difende il suo turno in fabbrica: con fatica, onore e una calma che rasentava la poesia. Quando nel ’75 i Rangers lo lasciarono, l’ovazione del Garden fu la prova di quanto avesse incarnato l’anima del pubblico newyorkese: orgoglioso, popolare, autentico.

Le origini friulano-venete di Ed Giacomin

 

Le radici di Ed Giacomin affondano nel Nord Italia, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il cognome Giacomin — o Giacomìn, nella sua forma più antica — è tipico delle province di Treviso, Belluno e Pordenone, da cui partirono molti emigrati nei primi decenni del Novecento.
I genitori di Ed lasciarono quella terra per il Canada, stabilendosi a Sudbury, in Ontario, dove il giovane Ed nacque nel 1939.
Come tanti figli d’immigrati italiani, crebbe in un ambiente operaio, tra fatica, solidarietà e sogni grandi quanto il continente che lo aveva accolto. Quelle origini friulano-venete si riflettono nel suo carattere: riservato ma tenace, metodico e pieno di orgoglio per il lavoro ben fatto.

Un’eredità tra i pali

 

Negli anni Ottanta e Novanta arrivò John Vanbiesbrouck, madre italiana e padre olandese: vinse il Vezina nel 1986 e divenne il portiere americano con più vittorie in NHL (374). Fu lui a trascinare i Florida Panthers alla finale del ’96, portando l’hockey in luoghi dove non nevica mai.
Poi Al Montoya, nato a Chicago da madre cubana e padre italiano: il primo portiere ispanico nella storia della NHL. E oggi nomi come Anthony Stolarz (Anaheim) e Alex Nedeljkovic (Pittsburgh) continuano quella tradizione di carattere, radici e resilienza che lega le nuove generazioni a chi aprì la strada.

L’identità dietro la maschera

 

Dietro le maschere dei portieri italo-americani c’è più che una storia sportiva: c’è un pezzo di America raccontato attraverso il sacrificio degli emigrati. La stessa testardaggine che portava gli italiani a costruire grattacieli o scavare metropolitane, qui diventava riflesso e istinto davanti a un puck che viaggia a 150 all’ora.
Ed Giacomin resta il simbolo di quella sintesi: talento, ferite, orgoglio e riconoscenza. Un uomo che da un’infanzia difficile arrivò a sentirsi gridare “Eddie! Eddie!” nel cuore di New York. E quella notte del 1975, mentre le lacrime gli scendevano dietro la maschera, il Madison Square Garden sembrò ringraziare non solo un portiere, ma un’intera generazione di italiani d’America.

 

580282
© Riproduzione riservata

