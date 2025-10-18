  • 18 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Modica Calcio. Domenica al “Vincenzo Barone” è il turno della Nebros

Dovrebbe essere l'ultima gara nel vecchio stadio di Via Nazionale
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 Ottobre 2025 -Dopo una buona serie di risultati utili consecutivi il Modica Calcio scende in campo, al “Vincenzo Barone”, per la sesta giornata di campionato contro la Nebros, avversario dalle qualità indiscusse, che ogni anno dimostra di meritare la categoria.

Il gruppo guidato da Raciti arriva a questa sfida dopo il passaggio del turno contro l’Avola, in una gara ricca di emozioni decisa da un gran gol siglato da Intzidis. Poco tempo, tuttavia, per festeggiare, i rossoblù si sono subito gettati a capofitto sul campionato riconoscendo l’importanza dell’impegno domenicale con l’unico obiettivo di dare continuità ai risultati arrivati nelle ultime settimane. Il gruppo è al completo, ad eccezione del solo Maimone ancora ai box per infortunio, tutti sono pronti a scendere in campo dal primo minuto o dalla panchina.

La Nebros ha affrontato il turno di Coppa dovendo fare i conti con un’eliminazione arrivata solo ai rigori contro l’Acquedolcese, in una partita che ha comunque affrontato nel migliore dei modi e che avrà lasciato grande voglia di rivalsa, con l’occasione di poter mostrare il proprio valore contro una delle big di Eccellenza. La formazione allenata da Palmeri ha già affrontato gare importanti perdendo di misura con Vittoria e Messana, dimostrazione di come questa squadra sa stare bene in campo e non perdere il proprio equilibrio anche contro squadre sulla carta più attrezzate.

Il Modica dovrà scendere in campo con il massimo della concentrazione su quanto di buono fatto, ma su quanto ancora va costruito per raggiungere risultati importanti. Ecco allora l’elenco dei giocatori convocati per questa partita di Domenica 19 Ottobre alle 15:30 al Vincenzo Barone:

Portieri: Romano, Calabrese.

Difensori: Mallia, Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Spadaro, Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

L’allenatore dei messinesi  Palmeri: “Non dobbiamo avere paura. Affronteremo una grande squadra, che è stata creata per fare un campionato diverso dal nostro ma abbiamo tutti i mezzi per non tornare a casa a mani vuote. Sicuramente il calendario in questa prima fase non ci ha aiutato, perché abbiamo già affrontato due candidate alla promozione e domenica troviamo la terza, ma conosciamo benissimo la categoria, siamo pronti per questo tipo di partite, non meritiamo affatto la classifica che abbiamo e lo dimostreremo molto presto”.

