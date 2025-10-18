  • 18 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Ottobre 2025 -
Politica

Galifi. “Rifinanziare lotto Modica-Scicli, verso il completamento dell’autostrada Siracusa-Gela”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Il Consigliere Delegato alla Viabilità e alle Infrastrutture del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Angelo Galifi, lancia un appello alle istituzioni nazionali e regionali affinché venga rifinanziato con urgenza il lotto Modica–Scicli dell’autostrada Siracusa–Gela, un’infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo economico della Sicilia sud-orientale.
Il tratto Modica–Scicli, già dotato di progetto esecutivo approvato,rappresenta un collegamento essenziale per garantire la continuità del tracciato autostradale e l’integrazione con le principali arterie in corso di ammodernamento (Ragusa–Catania, Comiso–Vittoria, Gela–Catania).
“Non possiamo permettere che un’opera strategica per il territorio resti incompiuta – afferma Galifi –. Il
Sud-Est siciliano, cuore produttivo e turistico della regione, ha diritto a infrastrutture moderne, sicure e
funzionali. Ogni ulteriore rinvio compromette la competitività delle imprese, i flussi turistici e la qualità della vita dei cittadini.”
Il consigliere richiama inoltre l’attenzione sul fatto che nel 2022 il CIPESS aveva stanziato 350 milioni di euro per il finanziamento del lotto, successivamente definanziato a causa dell’aumento dei costi e della mancata
gara d’appalto. Oggi, l’opera richiede un aggiornamento economico stimato in circa 500 milioni di euro. Nel documento inviato a:
 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
 Presidente della Regione Sicilia e Assessore Regionale alle Infrastrutture,
 Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS),
 Parlamentari regionali e nazionali della provincia di Ragusa,

Angelo Galifi chiede:

1. Il rifinanziamento immediato del lotto Modica–Scicli;
2. L’inserimento dell’opera tra le priorità infrastrutturali regionali e nazionali;
3. L’istituzione di una cabina di regia permanente tra Governo, Regione e CAS per monitorare
l’avanzamento dei lavori.

“Il completamento dell’autostrada Siracusa–Gela – conclude Angelo Galifi – non è solo un’opera viaria, ma
un atto di giustizia territoriale e un investimento strategico per il futuro della Sicilia. È tempo che le
istituzioni diano risposte concrete al territorio.”

580267
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube