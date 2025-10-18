  • 18 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Crisi politica a Ragusa: il Sindaco interviene sulle dimissioni dell’Assessore Massari e l’uscita di Ragusa Prossima

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 18 Ottobre 2025 – Il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha rotto il silenzio politico dopo la decisione del gruppo civico “Ragusa Prossima” di lasciare la maggioranza e le conseguenti dimissioni dell’Assessore Giorgio Massari. In una dichiarazione ufficiale, il primo cittadino ha espresso “rammarico, tristezza e delusione” per la scelta, pur mostrandosi rispettoso della decisione.

Cassì ha riconosciuto la complessità della situazione, definendo l’abbandono di “Ragusa Prossima” come una “scelta che sappiamo essere figlia di un sofferto confronto in seno al proprio gruppo e che rispettiamo profondamente.”

Nonostante la crisi, il Sindaco ha rassicurato la cittadinanza sulla prosecuzione dell’attività amministrativa, ribadendo che la Giunta “continuerà a portare avanti il proprio progetto per Ragusa, avendo per timone quello stesso programma elettorale che abbiamo condiviso con tutte le forze politiche che hanno sostenuto questo mandato.”

Il Sindaco ha dedicato un ringraziamento esplicito ai membri del gruppo per il lavoro svolto: “Desideriamo ringraziare per il fattivo contributo all’azione amministrativa tutto il gruppo di Ragusa Prossima, e in particolar modo Gianni Iurato e Giorgio Massari.”

Cassì ha infine sottolineato la valenza del percorso condiviso, evidenziando che il rapporto ha prodotto risultati significativi per la città e, non meno importante, ha cementato relazioni umane e personali che, a suo dire, “siamo certi non andranno sprecate.”

La dichiarazione del Sindaco arriva in un momento cruciale, in cui si attende di capire come l’Amministrazione riorganizzerà l’assetto della Giunta dopo l’uscita di una delle forze politiche che avevano sostenuto il mandato.

© Riproduzione riservata

