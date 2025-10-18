  • 18 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo, sbarco di 140 migranti: arrestato egiziano per reingresso irregolare in Italia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 18 Ottobre 2025  – Un cittadino extracomunitario di 21 anni di origine egiziana è stato arrestato dalle forze dell’ordine a Pozzallo, in provincia di Ragusa, con l’accusa di reingresso irregolare nel territorio nazionale. L’uomo era sbarcato lo scorso 13 ottobre presso il porto locale, insieme a un gruppo di altri 139 migranti.

L’arresto è stato effettuato congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza.

La posizione del giovane è stata accertata grazie alla scrupolosa procedura di rilevamento e comparazione delle impronte digitali, un processo standard a cui vengono sottoposti tutti gli stranieri che arrivano sul territorio, curato dalla Polizia Scientifica.

Attraverso la consultazione della Banca Dati, è emerso che il 21enne era già stato colpito da un decreto di respingimento emesso dal Questore di Siracusa nel novembre del 2024.

L’Ufficio Immigrazione ha confermato che il cittadino extracomunitario aveva fatto rientro in Italia prima della scadenza del termine previsto, che nel suo caso era di tre anni.

Alla luce di queste risultanze, l’egiziano è stato tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Successivamente, ottenuta l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, allo straniero è stato notificato un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto. Il personale della Questura lo ha quindi accompagnato in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) in attesa che vengano espletate le procedure per il suo effettivo rimpatrio.

580262
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube