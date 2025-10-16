  • 16 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Ottobre 2025 -
Innovazione e Tecnologia | Sguardo sul mondo

Zhou Qunfei – L’ascesa silenziosa della miliardaria cinese

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Zhou Qunfei e il direttore operativo di Apple Inc. Jeff Williams in una fabbrica di touchscreen (Foto: Weibo / @Derrick_Zhang_)

Dietro il successo di Zhou Qunfei c’è un inizio umile. Nata nel 1970 in un villaggio dell’Hunan, perde la madre a cinque anni; il padre, artigiano, resta parzialmente cieco e senza un dito dopo un incidente. A 15 anni lascia scuola e casa per lavorare in una vetreria a Shenzhen. Di giorno in fabbrica, la sera frequenta corsi di economia, contabilità e tecnologia all’Università di Shenzhen. Con circa 20.000 dollari di Hong Kong risparmiati e l’esperienza accumulata, a 22 anni apre un piccolo laboratorio di lenti in affitto: il seme di Lens Technology.

La svolta arriva nel 2003, quando Motorola le chiede di sviluppare un vetro per il Razr V3, in un’epoca in cui i display dei telefoni erano ancora in plastica. Poi arrivano gli ordini di HTC, Nokia e Samsung. Nel 2007 Apple rivoluziona il mercato con l’iPhone e sceglie Lens Technology come fornitore: l’azienda decolla e Zhou diventa una delle donne più ricche del mondo. «Volevo cambiare il mio destino con le mie forze», dirà anni dopo.

Zhou guida ancora la produzione in prima persona: controlla la temperatura dei bagni di ioni potassio, si ferma alle mole e, se serve, si mette lei stessa alla macchina. Lavora spesso fino a 18 ore al giorno, dormendo in ufficio. L’ordine e la meticolosità — imparati accudendo il padre — diventano metodo industriale e standard qualitativi. Nonostante la fortuna, rimane discreta: «Non bisogna esaltarsi nei successi né abbattersi nelle difficoltà».

Con questi valori, Zhou continua a spingere Lens Technology ai vertici del vetro per touchscreen, tenendo insieme rigore artigiano e scala industriale.

Cronologia essenziale | Zhou Qunfei & Lens Technology

 

1970 – Nasce a Xiangxiang (Hunan).

1985 – A 15 anni lascia la scuola e si trasferisce a Shenzhen per lavorare in una vetreria.

1992–1993 – Con circa 20.000 HKD risparmiati apre un micro-laboratorio di lenti in affitto a Shenzhen.

2003 – Svolta con Motorola: richiesta di sviluppare vetro per display del Razr V3.

2004–2006 – Arrivano ordini da HTC, Nokia e Samsung per vetri e componenti protettivi.

2007 – Apple lancia l’iPhone e Lens Technology entra nella catena dei fornitori ufficiali.

2010–2014 – Espansione industriale e automazione dei processi produttivi.

2015 – Lens Technology si quota in borsa a Shenzhen; Zhou diventa una delle imprenditrici self-made più ricche al mondo.

2016–oggi – Diversificazione verso smartphone, tablet, wearables e componenti per auto.

Commesse e partnership principali

 

Motorola (2003): Vetro display Razr V3 – passaggio epocale dal polimero al vetro.

HTC, Nokia, Samsung (2004–2006): Forniture di vetri protettivi e componenti per smartphone.

Apple (dal 2007): Ingresso nella supply chain per iPhone e altri dispositivi consumer.

Riflessione finale – L’ascesa silenziosa

 

Nel mondo delle grandi fortune costruite sulla tecnologia, Zhou Qunfei rappresenta un’eccezione: una miliardaria senza clamore, nata dalla povertà, che ha trasformato l’artigianato del vetro in un impero industriale. La sua storia è la parabola di una Cina che, in trent’anni, è passata dalle botteghe alla supremazia hi-tech. Ma dietro la crescita vertiginosa resta un tratto umano raro: la disciplina, la sobrietà, la consapevolezza che il successo non cancella le origini. Zhou non ha mai dimenticato la manualità del padre artigiano, né la fatica dei turni di fabbrica. È la dimostrazione che la ricchezza può nascere non solo dal rischio e dall’ambizione, ma anche da una forma di dedizione quotidiana, quasi monastica, al lavoro ben fatto. In un’epoca di imprenditori che si raccontano più di quanto costruiscano, Zhou Qunfei è la contro-narrazione: quella di chi non parla di sé, ma lascia parlare ciò che ha creato.

580039
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube