  • 16 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Ottobre 2025 -
Attualità | Ispica

“Fiaccolata per una Pace giusta”. Ispica per la giustizia, la libertà e la dignità del popolo palestinese

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 16 ottobre 2025 – Sabato prossimo, a partire dalle ore 18:30, Ispica ospiterà la manifestazione “Fiaccolata per la Palestina”, promossa da un ampio fronte di realtà associative e civiche, tra cui CGIL, ANPI, Legambiente, Libera, Auser, Articolo 32, Teniamoci per mano e altre organizzazioni del territorio.
Un’iniziativa nata per chiedere con forza il riconoscimento dello Stato di Palestina e giustizia per il popolo palestinese, vittima di un genocidio.
L’evento rappresenta un’occasione per rinnovare l’impegno della società civile nel difendere i valori universali di pace, libertà e autodeterminazione dei popoli.
La manifestazione si articolerà in due momenti principali:
il primo sarà una fiaccolata lungo Corso Umberto, aperta a tutti i cittadini portando con sé una bandiera della pace. Il corteo si concluderà in Piazza Dell’Unità D’Italia, dove prenderà vita il secondo momento della serata, con interventi pubblici, riflessioni e testimonianze da parte di esponenti del mondo associativo, culturale, civile e religioso.
Un gesto semplice, ma potente, per dire no al silenzio e no all’indifferenza, per affermare che la pace si costruisce solo attraverso il riconoscimento dei diritti, della libertà e della dignità di ogni popolo.
«Invitiamo cittadine e cittadini liberi, indignati e consapevoli, a unirsi alla fiaccolata e a prendere parte a questo momento di solidarietà collettiva – dichiarano gli organizzatori. Non chiediamo adesioni politiche, ma umanità. Chiediamo che venga riconosciuto lo Stato di Palestina e che il suo popolo abbia il diritto a vivere libero, con dignità e in pace».
La “Fiaccolata per una Pace giusta” sarà, dunque, un momento di incontro, di memoria e di impegno, per non restare in silenzio di fronte all’ingiustizia e per riaffermare che la pace non è mai un privilegio, ma un diritto universale.

580041
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube