  • 16 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Ottobre 2025 -
Politica | Scicli

Scicli: Di Benedetto aderisce a Forza Italia, Minardo: “siamo il primo gruppo in Consiglio”

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 16 ottobre 2025   – Andrea Di Benedetto, vice presidente del Consiglio comunale di Scicli, annuncia ufficialmente la propria adesione a Forza Italia. A renderlo noto è Nino Minardo, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.
“Accogliamo con grande soddisfazione – dichiara Minardo – l’ingresso in Forza Italia di Andrea Di Benedetto, amministratore serio e competente, da sempre impegnato con passione per la sua città. Con questo nuovo ingresso in  Forza Italia, che ha già accolto nelle scorse settimane Enzo Giannone e Giuseppe Arrabito,  diventa  il primo gruppo in Consiglio comunale a Scicli, un risultato che premia il nostro lavoro e conferma la credibilità del progetto politico che stiamo costruendo sul territorio. La presenza di persone come Di Benedetto rafforza ulteriormente la nostra squadra e ci incoraggia a proseguire con rinnovato entusiasmo”.
Il Vice presidente del Consiglio Di Benedetto ha così motivato la propria scelta: “Ho scelto Forza Italia perché rappresenta oggi il punto di riferimento più credibile per chi crede in un centrodestra moderato, liberale e radicato nel territorio. È una scelta di coerenza, di valori e di responsabilità verso la mia città e verso i cittadini che mi hanno dato fiducia. A influire nella mia decisione è stata anche la scelta di Nino Minardo di aderire al progetto azzurro: la sua presenza e la sua energia hanno dato nuova linfa al partito in Sicilia, conferendogli un profilo di politica alta e di visione, capace di guardare al futuro con serietà e concretezza”.
Di Benedetto ha inoltre sottolineato che continuerà il proprio impegno istituzionale “con lo stesso spirito di servizio, ma con una casa politica chiara e una comunità nella quale riconosco pienamente la mia visione di città e di politica”.

580091
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Scicli: Di Benedetto aderisce a Forza Italia, Minardo: “siamo il primo gruppo in Consiglio””

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube