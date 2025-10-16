  • 16 Ottobre 2025 -
Modica | Politica

Modica, variazione di bilancio da 4 milioni per i Servizi Sociali approvata: “Vigilerà sull’attuazione”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 16 Ottobre 2025 – Il Consiglio Comunale di Modica ha dato il via libera mercoledì scorso all’attesa variazione di bilancio di 4 milioni di euro, una manovra cruciale che sblocca l’utilizzo di importanti risorse economiche destinate ai servizi sociali del territorio.

I gruppi consiliari di DC, Siamo Modica e Radici Iblee hanno espresso grande soddisfazione per l’approvazione, sottolineando l’importanza dell’atto, “lungamente atteso”, che permetterà finalmente l’impiego dei fondi a beneficio della comunità.

I gruppi consiliari mettono in luce la provenienza della maggior parte di queste somme, evidenziando che si tratta di finanziamenti regionali stanziati dall’ex Sindaco e On.le Ignazio Abbate. Tali risorse, la cui “certezza era nota da tempo, da oltre 9 mesi”, sono considerate un’opportunità “cruciale per il rilancio dei servizi sociali”.

A questi fondi si aggiungono, per completezza, anche ulteriori stanziamenti di provenienza statale (PNRR) ottenuti dall’attuale amministrazione negli anni 2023 e 2024.

Preso atto della certezza dei finanziamenti, i gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee rivendicano un’azione politica “mirata e incisiva” per accelerare l’iter. Già nello scorso mese di febbraio, ricordano, era stata presentata e ottenuta l’approvazione di una specifica mozione d’indirizzo che impegnava l’Amministrazione a predisporre con urgenza la documentazione necessaria per l’utilizzo immediato dei fondi.

A causa del “notevolissimo ritardo accumulato” nel portare la variazione di bilancio in aula, i consiglieri hanno “più volte sollecitato e richiesto con forza la convocazione di un Consiglio Comunale dedicato”, ottenendo così la seduta di mercoledì.

“Grazie all’impegno per l’ottenimento dei finanziamenti da parte dell’ex Sindaco Abbate e alla nostra costante e determinante attività consiliare (dalla mozione di indirizzo di febbraio alle continue sollecitazioni, fino all’approvazione di ieri), è stato finalmente possibile sbloccare l’utilizzo di queste somme,” dichiarano i consiglieri.

Ora che i fondi sono sbloccati, la priorità è la rapida erogazione dei servizi. “Confidiamo adesso che tutti questi importantissimi servizi sociali possano finalmente partire senza ulteriori indugi,” affermano i gruppi.

L’impegno dei consiglieri non si esaurisce con l’approvazione: “Il nostro compito non è terminato: continueremo a vigilare con la massima attenzione affinché le risorse stanziate vengano concretamente tradotte in servizi per i cittadini e le famiglie, nei tempi più brevi possibili.”

Infine, viene sollevata una preoccupazione relativa ad altri fondi: “La nostra preoccupazione è che si debba aspettare altri 9 lunghi mesi per altre manutenzioni del territorio grazie a somme messe già a disposizione dalla Regione ma ancora non impegnate né utilizzate.” Su queste ultime risorse, i gruppi annunciano la predisposizione di apposite interrogazioni per spingere l’amministrazione ad accelerare, visti i presunti segni di “abbandono” sul territorio.

 

580088
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

