Modica | Spettacolo

Modica e Gela. Versi di Luce 2025 apre i bandi di poesia e fotografi

Tempo di lettura: 2 minuti


Modica / Gela, 16 ottobre 2025 – Si avvicina la XVII edizione di Versi di Luce – Festival Internazionale di CinemaPoesia, in programma dal 9 al 13 dicembre 2025 tra Modica e Gela, che anche quest’anno tornerà a intrecciare cinema, poesia e arti visive in un dialogo aperto tra linguaggi e generazioni.
Chiuse le iscrizioni per le sezioni cinematografiche — lungometraggi, cortometraggi di fiction, videopoesia e videoclip —, la direzione artistica sta completando la fase di selezione delle opere provenienti da numerosi paesi, che andranno a comporre il programma ufficiale del Festival.
Tra le novità di questa edizione, l’apertura di due bandi di concorso dedicati alla poesia e alla fotografia, concepiti come spazi di partecipazione e riflessione attorno ai linguaggi della luce e della parola.
Il Concorso di Poesia “Versi di Luce: L’inno del Poeta resta – Un atto di bellezza che diventa resistenza” invita autrici e autori a condividere un testo inedito in lingua italiana, come gesto poetico capace di unire memoria, sguardo e libertà creativa.
Il Concorso Fotografico “Versi di Luce nella città: scatta la tua poesia urbana” chiama invece fotografi e appassionati d’immagine a raccontare scorci e atmosfere urbane dal potenziale cinematografico, trasformando la città in un set poetico.
Per ciascun concorso è previsto un Premio al Primo Classificato di € 300 e due menzioni d’onore.
Le scadenze sono fissate al 31 ottobre 2025 per il concorso fotografico e al 10 novembre 2025 per quello di poesia.
I bandi completi e i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Festival: www.versidiluce.com.
Con l’apertura di questi concorsi, Versi di Luce conferma la propria vocazione a promuovere la poesia come esperienza visiva e condivisa, e anticipa i contenuti della prossima edizione, che sarà presentata nel corso della conferenza stampa ufficiale nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata

