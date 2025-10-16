  • 16 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

M5S Ragusa: “Depotenziamento della rete ospedaliera ragusana: il pasticciaccio tutto nostrano.”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 16 ottobre 2025 – Il consigliere di Fratelli d’Italia critica i propri deputati regionali di maggioranza e, allo stesso tempo, da esponente dell’opposizione in Consiglio comunale, attacca l’amministrazione di Forza Italia, con la quale però è alleato di governo alla Regione. Un intreccio politico che riflette una totale confusione, dove tutti preferiscono lo scaricabarile invece di assumersi le proprie responsabilità.

Oggi, denunciano dal Gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Ragusa, abbiamo assistito a un curioso paradosso politico: il consigliere comunale Bitetti ha denunciato lo smantellamento del reparto di Urologia dell’ospedale di Ragusa, parlando di un vero e proprio depotenziamento della rete ospedaliera.

Una protesta condivisibile, e da noi già sollevata nei giorni scorsi, ma che assume toni singolari se si considera che Bitetti e i suoi riferimenti politici fanno parte delle stesse forze che governano la Regione Siciliana, la quale ha deliberato proprio quei tagli che oggi egli denuncia.

L’altra contraddizione è che lo stesso Bitetti, alleato di maggioranza alla Regione con Forza Italia, risulta invece all’opposizione a Ragusa. Da questa posizione accusa il sindaco Cassì e l’assessore Iacono di non aver fatto nulla per impedire lo smantellamento di un reparto importante e storico come quello di Urologia. In effetti, ha ragione a indirizzare le proprie critiche anche all’amministrazione comunale, poiché la Regione ha più volte convocato i sindaci in audizione per ricevere pareri sul nuovo piano della rete ospedaliera.

Gli amministratori locali, invece di dare risposte, fingono stupore e si presentano come vittime di decisioni “calate dall’alto”. Il sindaco Cassì e l’assessore Iacono parlano di un trattamento ingiusto imposto ai sindaci, come se non avessero strumenti politici per reagire o come se ignorassero che a Palermo governano proprio i loro principali alleati.

La confusione regna sovrana, tuona il Gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Ragusa:: l’unica certezza è che Ragusa è diventata lo specchio di Palermo, dove Forza Italia e Fratelli d’Italia si accusano a vicenda, si contendono le colpe, ma non fanno nulla per risolvere i problemi reali.

Se Bitetti, Cassì e Iacono vogliono davvero difendere la sanità ragusana, il primo passo è riconoscere che la responsabilità appartiene al loro stesso schieramento politico. Abbiano il coraggio di bussare insieme a Palermo, chiedendo al presidente Renato Schifani di rivedere la rete ospedaliera provinciale. E, soprattutto, dimostrino finalmente onestà intellettuale, coraggio istituzionale e forza politica per farsi ascoltare.

579994
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube