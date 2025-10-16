Maxi operazione antidroga e armi ad Ispica e Pozzallo: 13 arresti

ISPICA / POZZALLO, 16 Ottobre 2025 – È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga e armi condotta dai Carabinieri della Compagnia di Modica nei territori di Ispica e Pozzallo.

L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa che coinvolge 13 indagati.

Oltre 60 Carabinieri sono impegnati nell’operazione in provincia di Ragusa, supportati da un elicottero e da unità cinofile, riuscendo a smantellare diverse piazze di spaccio ritenute particolarmente attive.

Nel corso delle indagini che hanno portato ai provvedimenti odierni, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra cui cocaina e hashish, oltre ad armi da fuoco ed esplosivi.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti più tardi.

