Mobilità sostenibile a Modica. Tre nuove navette elettriche

MODICA, 16 Ottobre 2025 – La città di Modica compie un passo decisivo verso la mobilità sostenibile con l’introduzione di tre nuove navette totalmente elettriche, alimentate anche da pannelli solari. L’iniziativa chiude la prima fase di un ambizioso progetto volto a rivoluzionare gli spostamenti urbani.

Antonio Drago, assessore alla Mobilità, ha sottolineato l’importanza di questa consegna: “Con le tre navette elettriche, chiudiamo la prima fase di un progetto che segna un nuovo modo di vivere e muoversi nella nostra città. Modica ha adesso un sistema integrato che unisce navette, auto elettriche ed e-bike, per offrire ai nostri concittadini e ai turisti un’esperienza di mobilità più comoda, moderna e sostenibile. Stiamo costruendo una Modica che si scopre a piedi, in bici, in navetta: una città che si vive, non solo si attraversa. Questo pensiamo a giusta ragione sia solo l’inizio di un percorso che continueremo con la stessa energia e la stessa visione.”

Il progetto è stato reso possibile grazie a un importante finanziamento europeo, come spiegato da Tino Antoci, assessore al Turismo e al GAL: “Grazie al lavoro sinergico che come assessore al GAL e al Turismo della giunta di Maria Monisteri, ho condotto assieme all’assessore alla Mobilità Antonio Drago, Modica ha ottenuto un finanziamento europeo che ci ha permesso di investire oltre un milione di euro per cambiare davvero il modo in cui ci spostiamo. Un sistema moderno, nuovo ed efficiente senza incidere di un solo euro sulle casse comunali. Muoversi meglio significa vivere meglio e significa anche rendere la nostra città ancora più accogliente per chi la visita.”

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: rendere Modica una città a misura d’uomo e sempre più attrattiva per il turismo, puntando su mezzi a impatto zero per la tutela dell’ambiente e l’ottimizzazione degli spostamenti.

Salva